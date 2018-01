Insatisfeito, volante Hygor diz: "Nosso desempenho foi muito abaixo do que eu esperava"

Náutico enfrentou Itabaiana(SE) pela fase classificatória da Copa do Nordeste (Foto:@wendellrezende/AOitabaiana)

Como era de se esperar, a partida realizada na noite desta segunda-feira (8) no estádio Etelvino Mendonça, válida pela fase classificatória da Copa do Nordeste, foi palco de um jogo de baixa qualidade técnica.

Mesmo considerando os problemas do gramado e o desentrosamento, jogadores do Náutico entenderam o empate como bom resultado mas disseram ter esperado mais do time. Hygor, capitão alvirrubro, foi um dos que demonstraram insatisfação.

"O desempenho foi muito ruim. Empatar com o time aqui (Itabaiana-SE) não é ruim porque a gente não pode se esquecer que esse time foi pras quartas de final, no ano passado, da Copa do Nordeste. Então é uma equipe muito difícil a ser batida, mas também o nosso desempenho foi muito abaixo do que eu esperava." disse. O jogador, no entanto, não desanimou e já deixou um recado de esperança para a torcida.

"A gente vai melhorar, eu acho que tem a tensão da estreia, é um time novo com jogadores novos. Também tem a questão do entrosamento. Mas a gente vai melhorar, disso eu tenho certeza. Vou pedir um pouco mais de paciência, porque o jogo hoje foi mais de transpiração do que de inspiração", completou.