De virada, Palmeiras estreia na Copinha com vitória diante do Paranoá-DF

Léo Passos comemora o gol que deu a vitória de virada ao Palmeiras aos 38 do segundo tempo (Foto: Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras fez a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior com direito a vitória e virada de jogo na partida diante do Paranoá-DF, na cidade de Araraquara, na Fonte Luminosa. O placar final ficou em 3 a 2 para a equipe do Verdão.

Com a vitória, os garotos do Palestra Itália terminam a primeira rodada na liderança isolada do grupo 7, com três pontos. Isso porque, Ferroviária e Villa Nova, de Minas Gerais, não saíram do empate em 0 a 0, no jogo que antecedeu o duelo do Verdão no interior de São Paulo.

+ Da Copinha para o mundo: relembre grandes craques que passaram pela Copa SP de Juniores

Primeira etapa de sustos e virada no fim

No primeiro tempo da partida, o placar foi aberto aos três minutos com um gol contra do Palmeiras. Após a cobrança de escanteio, Matheus Bahia fez o primeiro gol do Paranoá. O empate veio ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, quando Fernando recebeu pela esquerda, bateu cruzado e acertou no canto do goleiro. Mas, aos 42 minutos, a bola sobrou para Cairo e a equipe brasiliense virou o jogo, fazendo 2 a 1 ainda na primeira etapa.

Foi no segundo tempo da partida que o Verdão viu as coisas mudarem em campo. Com algumas alterações feitas no time para a segunda etapa, o Palmeiras voltou para o campo indo para cima da equipe do Paranoá. O empate veio aos 34 minutos com um gol de Iacovelli após uma cobrança de lateral.

A surpresa para o Palmeiras veio quatro minutos depois. Aos 38, em uma bola cruzada pela direita, Léo Passos desviou de cabeça e mandou a bola pro fundo da rede, fazendo o gol da virada.

Próximo desafio

O próximo jogo do Palmeiras acontece na próxima quinta-feira (5), contra a equipe do Villa Nova, de Minas Gerais, às 21h. No mesmo dia, mas mais cedo, às 19h, a Ferroviária mede forças com o Paranoá.

O Verdão está no Grupo 7 da Copinha e ainda enfrenta a Ferrinha, dona da casa, na primeira fase da competição. Ao fim de três rodadas, passam para a fase de mata-mata as duas equipes mais bem colocadas de cada grupo.