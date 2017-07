Resultado Palmeiras x Cruzeiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (3-3)

INCIDENCIAS: JOGO DE IDA VÁLIDO PELAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2017, A SER REALIZADO NESTA QUARTA-FEIRA (28), ÀS 21H45, NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO/SP.

E AGORA?

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 27 de julho, no Mineirão, às 21h45. Triunfos dão a classificação para o time vitorioso, ao passo que empates por 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2 colocam o Cruzeiro na semi. Igualdade no marcador indicando 3 a 3 leva a decisão para os pênaltis, e em caso de empates de 4 a 4 para cima, quem chega à semi é o Palmeiras.

Cruzeiro abre 3 a 0 no primeiro tempo, Palmeiras empata na etapa final, e primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil entre as duas equipes termina empatada em 3 a 3.

49' FIM DE PAPO NA ARENA!

48' Fábio sobe, não consegue pegar com 'atropelo' do companheiro Caicedo, e Ezequiel manda para longe.

48' Henrique desvia 'chutão' de Fábio pela linha lateral.

47' Keno chega até a linha de fundo e descola escanteio para o Porco.

46' Cruzeiro tenta subir em contra-ataque com Thiago Neves e Alisson, mas Palmeiras recupera no meio-campo.

45' CARTÃO AMARELO!

Para Willian, do Palmeiras, por cometer falta em Ábila.

45' Prass cobra falta no meio-campo, mas Hudson sobe de cabeça para tirar.

VAMOS A 49 MINUTOS!

44' Zé Roberto comete falta em Thiago Neves próximo à entrada da grande área celeste.

43' Fábio sai com tranquilidade para pegar bola alçada por Egídio.

42' UUUUUUH! Thiago Neves chega muito bem pela esquerda, tira marcação e cruza na área do Palmeiras. Ábila se joga, mas não consegue acertar.

41' Dudu recebe bola sozinho na direita e toca para a área tentando jogada com Thiago Santos, mas Fábio cai para fazer defesa.

40' Thiago Neves vai para a cobrança, mas manda nas mãos de Prass. Domínio para o arqueiro alviverde.

40' Thiago Santos comete falta em Alisson, e Cruzeiro arruma cobrança para fazer.

39' Zé Roberto cruza bola na área da Raposa, Keno desvia de cabeça, mas bola passa à esquerda do gol defendido por Fábio.

38' CARTÃO AMARELO!

Para Ramón Ábila, por atrasar cobrança de lateral do Palmeiras.

37' Jogo se equilibra neste momento, e Cruzeiro é quem troca passes no meio do campo.

35' Zé Roberto corre até a linha de fundo para pegar passe, mas bola bate em sua canela e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Fábio cobrar.

35' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

SAI: Roger Guedes

ENTRA: Keno

34' Thiago Neves cobra de canhota, mas Prass sobe tranquilo no meio para pegar a bola.

33' Egídio disputa com Ezequiel na frente e comete falta no lateral celeste. Vem bola na área do Porco.

32' Alisson e Hudson trocam passes no meio-campo, mas volante perde o domínio e bola escapa pela linha lateral.

31' CARTÃO AMARELO!

Para Hudson, do Cruzeiro, por falta em Thiago Santos.

30' Thiago Neves carrega pelo meio e tenta arriscar, mas bola é abafada por Zé Roberto.

29' Posse de bola do Palmeiras é o dobro da posse da Raposa, e Porco chega mais ao ataque.

28' PEGOU MAL! Willian pega bola de longe, mas manda finalização para fora.

27' Palmeiras tem cobrança de falta para fazer.

25' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Ariel Cabral

ENTRA: Henrique

25' Alisson manda bola de cabeça para fora.

23' Ariel Cabral cai e é atendido por médicos do Cruzeiro.

22' Sóbis limpa lance, cai na área e pede pênalti, mas juiz não dá nada.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GOL DE WILLIAN!



Bola bate e rebate na área do Cruzeiro e sobra para Willian, que manda potente finalização. Bola ainda desvia em Caicedo e tira Fábio de quaisquer chances de defesa.

18' CARTÃO AMARELO!

Para Thiago Santos, do Palmeiras, por empurrar Ábila em lance sem bola rolando.

18' Gols animam muito o Palmeiras, que é bem mais ofensivo nesta segunda etapa.

16' Torcedor palmeirense vai à loucura.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GOL DE DUDU!



Dudu sai do meio da zaga do Cruzeiro, domina bola e manda no fundo do gol da Raposa. Caicedo, no lance, não consegue acompanhar o atacante.

14' Mina emenda cobrança de falta com a cabeça, bola desvia em Léo e sai pela linha de fundo.

14' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Robinho

ENTRA: Ramón Ábila

13' Robinho cruza da direita na cabeça de Thiago Neves, que finaliza para fora.

12' Thiago Neves cobra falta direto na área do Cruzeiro, mas Mina manda para escanteio.

11' Fábio cai no gramado e é atendido. Tudo tranquilo com o goleiro da Raposa, que hoje faz seu 50º jogo com a camisa do Cruzeiro pela Copa do Brasil.

11' SENSACIONAL! Fábio sobe em lance para defender bola de Mina, mas zaga rebate e sobra para Willian. Atacante alviverde tenta de bicicleta, mas arqueiro celeste se recupera rápido em lance e faz grande defesa.

10' Borja chega pela direita e cruza, mas bola bate em Léo e sai pela linha lateral.

9' Thiago Santos recupera bola e avança com Egídio, que sofre falta de Ezequiel.

7' PARA CANTAR! Gol de Dudu levanta torcida palmeirense na Arena.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GOL DE DUDU!



Zé Roberto tenta finalização dentro da área, bola explode em Ezequiel e sobra nos pés de Dudu, que faz giro já finalização no alto do gol de Fábio. Nada pode fazer o goleiro da Raposa.

5' Roger Guedes cobra escanteio, mas Borja cabeceia direto para fora.

4' Diogo Barbosa tira bola alçada para Roger Guedes de cabeça.

4' CARTÃO? Hudson acerta Willian no meio-campo, e é falta para o Palmeiras.

3' Ariel disputa com Willian e manda para frente. Palmeiras consegue domínio em bola 'rifada'.

2' Cruzeiro pressiona saída de bola do Palmeiras, e Mina recua para Prass.

1' Thiago Santos rouba rouba bola no meio-campo e segue jogando para os donos da casa.

APITA O ÁRBITRO!

## INTERVALO

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Lucas Romero

ENTRA: Hudson



SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

SAI: Guerra

ENTRA: Borja

Equipes em campo para o segundo tempo.

47' FIM DE PAPO!

46' SUSTOO! Bola chega até a meta de Fábio, goleiro sobe para tentar pegar, mas Caicedo, também na jogada, raspa e tira do arqueiro. Fábio se recupera e pega bola de vez.

46' Rafael Sóbis tira escanteio cobrado pelo Palmeiras, e bola sobra no meio-campo para o time alviverde.

45' Roger Guedes sobe pela direita, mas marcação de Ariel Cabral e Diogo Barbosa chega para proteger. Atacante alviverde cai, pede falta, mas juiz não cede.

VAMOS A 47 MINUTOS!

44' Guerra rola para Mina, que chuta rasteiro. Finalização não assusta Fábio, que só cai para pegar.

43' Robinho abre no meio para Thiago Neves, mas Zé Roberto antecipa marcação.

41' Palmeiras toca bola no meio-campo e tenta infiltrar, mas marcação do Cruzeiro é muito eficiente.

40' Caicedo solta bola longa, Alisson tenta chegar, mas domínio fica com dupla de zaga do Porco.

40' Sóbis chega na direita com marcação dupla do Palmeiras, tenta toque de calcanhar, mas bola bate em Egídio, volta no atacante celeste e vai para fora.

39' Mina cabeceia da linha de fundo no meio do gol da Raposa, Guerra tenta emendar voleio de primeira, mas falha, e bola sobe demais. Tiro de meta para o Cruzeiro.

38' Dudu avança pela esquerda, mas Sóbis chega por trás com falta.

37' FÁCIL! Roger Guedes cobra com o pé direito, bola faz parábola, mas fica nas mãos de Fábio.

36' CARTÃO AMARELO!

Para Lucas Romero, do Cruzeiro, por falta em Dudu.

35' OLHA O DRIBLE! Bola é recuada para Fábio, que sofre pressão de Wiilian. Goleiro da Raposa dribla ex-atacante celeste e sai jogando.

34' Bola toca no braço de Dudu no campo de ataque do Porco, e é sinalizada falta para a Raposa cobrar.

33' Palmeiras tenta jogada ensaiada em cobrança de falta, mas Roger Guedes pega muito mal na bola, que sobe muito.

33' Palmeiras tem mais uma cobrança, agora de frente para a meta de Fábio.

32' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

SAI: Fabiano

ENTRA: Egídio

32' Zé Roberto cobra falta, mas Thiago Neves manda pela linha de fundo.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE ALISSON!



Thiago Neves descola belíssimo passe para Alisson, que ganha marcação de Edu Dracena e toca por cima de Prass. Gol de Alisson, que anunciou sua renovação com o Cruzeiro hoje, por mais quatro anos.

29' Tchê Tchê manda bola longa para Roger Guedes, que abre na direita com Fabiano. Lateral alviverde acha Dudu na área, mas atacante cabeceia para fora, já sem equilíbrio na jogada.

28' Tchê Tchê limpa marcação de Ariel Cabral, acha espaço e finaliza rasteiro, mas Fábio cai para fazer a defesa.

27' Cruzeiro sobe na direita com tabela, bola sobra para Sóbis, mas Zé Roberto chega firma na marcação.

27' Thiago Neves descola drible para cima da marcação alviverde, mas sofre falta em seguida.

27' Thiago Neves cobra falta na área do Palmeiras, mas Thiago Santos tira de cabeça.

26' Dudu, capitão do Palmeiras, segura Ezequiel e impede domínio de bola do lateral cruzeirense.

25' Porco tem mais posse no momento. Cruzeiro foi esperto e inteligente ao conseguir seus gols em lances letais.

24' Palmeirenses pedem toque no braço de Diogo Barbosa, mas juiz não cede, e jogo segue normal.

DE NOVO, NEVES?

Thiago marcou gol na vitória do Cruzeiro sobre o Coritiba no último domingo, pelo Brasileirão.

23' Thiago Neves corre para pegar bola alta e longa na frente, mas Dracena cabeceia, e Mina tira de vez o perigo.

22' Fabiano vai à linha de fundo, sofre marcação de Diogo Barbosa e comete falta no lateral da Raposa.

21' Roger Guedes manda bola cruzada na área do Cruzeiro, mas Zé Roberto não consegue chegar.

20' Palmeiras tenta responder com Roger Guedes, mas bola fica tranquila com Fábio.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE ROBINHO!



Cruzeiro avança com bela troca de passes, e Lucas Romero, na direita, descola passe para Robinho no meio da área. Sozinho e já caindo no chão, meia bate no canto de Prass e marca.

18' Diogo Barbosa faz finta, tira marcador e abre para Alisson. Meia-atacante celeste limpa jogada e cruza na área palmeirense, mas Prass cai para ficar com defesa.

17' Roger Guedes arrisca, mas pega mal. Apenas tiro de meta para o goleiro Fábio.

16' Roger Guedes chega à frente, mas perde bola, e Ezequiel manda para longe.

15' PARANDO DEMAIS! Dracena chega com falta em Thiago Neves, e jogo para muito por faltas.

15' Diogo Barbosa comete falta em Roger Guedes no meio-campo e para ofensiva alviverde.

14' Zé Roberto cobra falta de longe, mas bola fica tranquila para Fábio, que só pula para pegar.

14' Vem bola na área do Cruzeiro.

13' Agora é o zagueiro Mina quem recebe falta jogador cruzeirense, desta vez Alisson.

12' Tchê Tchê tenta dominar bola no meio-campo, mas sofre carga de Lucas Romero em marcação.

11' Thiago Santos chega com falta em lance, e Raposa tem bola em seu domínio.

10' Diogo Barbosa cobra lateral para Rafael Sóbis, que tenta tocar de cabeça para Alisson, mas zaga palmeirense recupera.

8' Thiago Neves chegou a ser vaiado pela torcida do Cruzeiro há algumas semanas. Agora fez a feliz do torcedor celeste.

7' Raposa tem vantagem no placar e aperta marcação. Começo letal dos visitantes.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE THIAGO NEVES!



Alisson avanca em contra-ataque e abre na esquerda com Diogo Barbosa. Lateral toca para Thiago Neves, que tem só o trabalho de empurrar para o gol. Raposa abre o placar.

5' FÁAAABIO! Guerra pega bola ainda no campo de defesa do Palmeiras, dribla marcação e solta bomba contra a meta celeste, mas Fábio espalma.

4' Dudu cabeceia no meio do gol, mas Fábio, bem posicionado, fica com o domínio.

3' Caicedo perde bola, e Dudu aproveita para avançar. Atacante troca passes com Zé Roberto, mas zagueiro celeste consegue se recuperar após quase complicar vida da Raposa.

2' Lance brigado no meio-campo termina com falta de Ezequiel.

1' Thiago Neves tira marcação palmeirense, mas sofre falta logo em seguida.

0' Fabiano briga na linha de fundo, bola sobra para Willian, que manda na rede pelo lado de fora.

BOLA ROLANDO!

CRUZEIRO ESCALADO!

Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Romero, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Sóbis.

PALMEIRAS ESCALADO!

Fernando Prass; Fabiano,Mina,Edu Dracena e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Dudu, Willian e Roger Guedes.

Hino Nacional sendo executado na Arena Palmeiras.

CRUZEIRO FORA DE CASA!

Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro já disputou 76 jogos fora de casa. O retrospecto celeste é positivo, com 27 vitórias contabilizadas, 29 empates e 20 derrotas. Foram 121 gols marcados e 89 sofridos.

LÉO NA LISTA!

A relação de jogadores que mais vezes estiveram em campo pelo Cruzeiro na Copa do Brasil é encabeçada por Fábio, mas o Top 5 tem atleta que ainda joga no clube. O zagueiro Léo participou de 29 jogos com a Raposa na competição e, se jogar nesta noite, iguala-se a Marcelo Ramos, com 30, no terceiro lugar. Confira o Top 5 celeste.



1° Fábio - 49 jogos

2º Ricardinho - 47 jogos

3° Marcelo Ramos - 30 jogos

4º Léo - 29 jogos

5° Nonato - 26 jogos

50 VEZES FÁBIO!

Quando o juiz apitar o início da partida desta noite, o goleiro Fábio, do Cruzeiro, poderá comemorar: este será o 50º jogo do arqueiro pela Raposa na Copa do Brasil. Isolado, Fábio é o jogador que mais vezes defendeu a equipe celeste: 717 vezes.

Guerra pode voltar a fazer a alegria do torcedor palmeirense, contra o Cruzeiro

MANTER A FASE, GUERRA?

“Sempre quero mais. O que passou já ficou para a história, agora temos de nos preparar para amanhã (quarta), contra o Cruzeiro. Cada jogo é um teste. Se você jogar mal, as pessoas verão somente a partida que você foi mal porque foi a última. Eu sempre quero mais, essa é a minha filosofia”, enfatizou.

Destaque de um lado, destaque do outro! O meia Alejandro Guerra marcou os dois tentos que garantiram o triunfo alviverde sobre a Ponte, mas não se contentou. O jogador quer mais, e a Raposa pode ser a 'vítima'.

Thiago tem feito partidas que têm agradado ao torcedor celeste, após ser até vaiado

INTELIGÊNCIA, THIAGO?

"A gente tem de jogar de igual para igual. Eles arriscam bastante e temos de ser corajosos e atacar bem o Palmeiras. Temos de ser inteligentes. Um empate fora de casa com gols é um resultado muito bom, mas se ganharmos será muito melhor”, comentou o meia.

Um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Coxa pelo Brasileirão, o meia Thiago Neves, autor do primeiro gol, afirmou que a Raposa precisa ser corajosa no jogo e atacar os donos da casa.

RETORNOS!

Na partida contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão, no domingo (25), o Palmeiras poupou alguns jogadores, como Edu Dracena e Dudu, que encontrou no fim do jogo. De volta, reforçam a equipe. Já Zé Roberto estava com um desconforto muscular, não atuou contra a Macaca, e também é reforço. Desfalque contra a Ponte, Keno é outro atleta que está de volta.

Dracena pode voltar contra o Cruzeiro



DESFALQUES NO CRUZEIRO!

Os desfalques do time mineiro seguem sendo Dedé e Manoel, dupla de zagueiros, Arrascaeta, meia, e os atacantes Raniel e Judivan. No último jogo do Cruzeiro, contra o Coritiba, pelo Brasileirão, o volante Lucas Romero sofreu um trauma no joelho, mas foi relacionado, e por isso é opção para Mano.

BAIXAS NO PALMEIRAS!

Felipe Melo, Moisés, Arouca, Thiago Martins e Michel Bastos são os palmeirenses que não jogam por estarem em período de recuperação. O volante Thiago Santos ainda é dúvida para a partida desta noite, e Gabriel Furtado pode jogar.

E NA RAPOSA?

No Cruzeiro, os atacantes Sassá e Rafael Marques não foram inscritos na Copa do Brasil, e por isso estão indisponíveis para o técnico Mano Menezes.

POR DOIS TIMES?

Alguns jogadores do Palmeiras já atuaram por outras equipes nesta edição da Copa do Brasil, e por isso não podem jogar pelo Porco. São eles Luan, que defendeu o Vasco, Juninho, que esteve no Coritiba, e Mayke, que jogou pelo Cruzeiro. Bruno Henrique foi regularizado depois do encerramento do período de inscrições para o torneio.

Não mais pela decisão do torneio, Cruzeiro e Palmeiras demoraram 17 anos para se reencontrarem na Copa do Brasil. Em 2015, pelas oitavas de final da competição, o Porco venceu os dois jogos: o de ida por 2 a 1, em casa, e o de volta por 3 a 2, no Mineirão. Resultado: Palmeiras classificado para as quartas e, no fim de tudo, campeão.

Dois anos depois, em 1998, Raposa e Porco voltaram a disputar o título da competição. Na partida de ida, vitória cruzeirense por 1 a 0 e, na de volta, triunfo alviverde por 2 a 0. Resultado: título do Palmeiras.

Palmeiras venceu a Copa do Brasil de 2015

SINAL DE CAMPEÃO?

Cruzeiro e Palmeiras já se enfrentaram na Copa do Brasil em três edições. Em todas elas, o vencedor do confronto foi o campeão do torneio. No ano de 1996, as equipes decidiram o campeonato, com o jogo de ida empatado em 1 a 1, na capital mineira, e a partida de volta com vitória celeste por 2 a 1, em São Paulo. Resultado: título do Cruzeiro.

E OS OUTROS?

Além de Palmeiras x Cruzeiro, as quartas de final da Copa do Brasil têm outros três duelos. Não tivemos clássicos regionais nesta etapa da competição, mas a lista de confrontos é digna de grandes jogos do futebol brasileiro.



Atlético-MG x Botafogo

Flamengo x Santos

Grêmio x Atlético-PR

INTRUSO?

O Cruzeiro é a única equipe nesta fase de quartas de final que vem jogando a Copa do Brasil desde o começo. As outras sete entraram direto nas oitavas, uma vez que garantiram classificação para a Libertadores deste ano. São elas Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Santos, Grêmio e Atlético-PR.

TRAJETÓRIA CELESTE!

Já o Cruzeiro, que não se classificou à Libertadores deste ano, vem jogando a Copa do Brasil desde o seu início. Pelo caminho da Raposa, ficaram Volta Redonda-RJ, São Francisco-PA, Murici-AL, São Paulo e Chapecoense.



Primeira fase

Volta Redonda 1x2 Cruzeiro



Segunda fase

Cruzeiro 6x0 São Francisco



Terceira fase

Murici 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 3x0 Murici



Quarta fase

São Paulo 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x2 São Paulo



Oitavas de final

Cruzeiro 1x0 Chapecoense

Chapecoense 0x0 Cruzeiro

TRAJETÓRIA ALVIVERDE!

Como está jogando a Copa Libertadores da América este ano, o Palmeiras entrou na Copa do Brasil direto nas oitavas de final, assim como Atlético-MG, Flamengo, Santos, Grêmio, Botafogo, Atlético-PR e Chapecoense. Nas oitavas, o Porco eliminou o Internacional.



Palmeiras 1x0 Internacional

Internacional 2x1 Palmeiras

Já o Cruzeiro é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil e busca sua quinta conquista. A Raposa ganhou a competição em 1993, 1996, 2000 e 2003. O Grêmio, com cinco títulos, detém o posto de maior ganhador da Copa do Brasil.

O Palmeiras está na briga por seu quarto título na Copa do Brasil. O time alviverde levou as edições de 1998, 2012 e 2015, e quer colocar 2017 nessa lista.

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam ao vivo na noite desta quarta-feira, às 21h45, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida tem como palco a Arena Palmeiras, e você vai acompanhar tudo deste duelo, ao vivo e em tempo real, conosco!