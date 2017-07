Palmeiras domina, vence Grêmio e emplaca quarta vitória seguida no Brasileirão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU EM SÃO PAULO.

ÁRBITRO: WAGNER DO NASCIMENTO MAGALHÃES (FIFA), COM RODRIGO HENRIQUE CORRÊA (FIFA) E THIAGO HENRIQUE FARINHA

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Grêmio no estádio do Pacaembu na tarde deste sábado (1º). O duelo envolveu duas equipes com escalações mistas, e, na ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol contra do gremista Machado, que tentou cortar o cruzamento de Raphael Veiga.

Com o resultado, o Palmeiras consegue a quarta vitória consecutiva na competição e chega a 19 pontos, assumindo, provisoriamente, a terceira colocação. O Grêmio, por sua vez, continua com os 22 pontos que já possuía, e se mantém na segunda posição, resultado que marca a segunda derrota seguida do time gaúcho.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (05), às 21h45, pela Copa Libertadores, em que enfrentará o Barcelona de Guayaquil. Já o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz na terça-feira (04), às 19h15, pelo mesmo campeonato.

Palmeiras domina primeiro tempo, mas não marca

A partida começou como era esperado: Palmeiras pressionando e Grêmio mais recuado, buscando se defender e sair no contra-ataque. No entanto, não houve maior equilíbrio com o passar do tempo, como normalmente acontece. O time alviverde teve o controle de toda a primeira etapa, e aproveitou erros de passes da equipe gaúcha, visivelmente pouco entrosada devido às mudanças na escalação, mas não conseguiu converter as chances em gols.

Logo no começo do jogo, Michel Bastos chutou uma bola para fora, sem muito perigo ao goleiro Léo. O Palmeiras continuou perigoso, cruzando muitas bolas na área gremista - a maioria, porém, não acharam ninguém ou foram desviadas pela zaga.

Aos 12 minutos, o lateral Egídio invadiu a área do Grêmio e foi derrubado por Leonardo. O árbitro, porém, marcou falta no início da jogada em um puxão do jogador gremista, e não pênalti, como esperado, o que rendeu muita reclamação do técnico Cuca, dos outros jogadores do Palmeiras e da torcida.

O Grêmio ofereceu perigo em raros lances, como aos 17 minutos, em que Fernandinho chutou e a bola desviou em um defensor palmeirense, e aos 30. Apesar do domínio palmeirense, o time mandante finalizou apenas uma vez ao gol.

Verdão continua melhor e vence com gol contra de gremista

No segundo tempo, o time de Renato Gaúcho voltou mais ofensivo. Logo ao segundo minuto, Jaílson arriscou de longe, mas a bola foi desviada e saiu. A equipe gaúcha buscou manter mais a posse de bola no começo, mas o desenrolar da partida mostrou a superioridade palmeirense.

Aos 5 do segundo tempo, Borja teve duas chances em cobrança de falta, mas errou o primeiro cabeceio e, na volta, mandou por cima do travessão. Aos 9 minutos ocorreu a maior chance do Grêmio, em contra-ataque puxado por Éverton, e bola rasteira cruzada na área, que resultou em confusão e um toque de Zé Roberto que quase deu o gol aos gaúchos, mas Egídio salvou em cima da linha.

Aos 21, Michel Bastos cobrou falta e mandou a bola ao lado esquerdo do goleiro gremista, batendo na rede pelo lado de fora. O gol do Palmeiras demorou a sair, mas foi aos 33 minutos que Raphael Veiga cruzou na área e, em bate-rebate, Machado toca para o fundo da rede dos visitantes, marcando contra o único tento da partida.

Após o gol, o Palmeiras recuou e manteve a posse de bola. Na última parte do jogo, o time de Cuca tocou a bola pacientemente e não sofreu mais sustos, conquistando assim os três pontos, que, mesmo sem força máxima, foram merecidos pelo Verdão.