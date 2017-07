Willian lamenta gol sofrido, mas demonstra otimismo para partida de volta: "Continuamos vivos"

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Nesta quarta-feira (05), o Palmeiras viajou até o Equador e enfrentou o Barcelona de Guayaquil. A partida foi a primeira das oitavas de final da Copa Libertadores, e, na ocasião, a equipe brasileira perdeu por 1 a 0 com gol do atacante Jonatan Álvez nos acréscimos do segundo tempo, em um chute que desviou na zaga palmeirense.

Na saída de campo, Willian, atacante do Verdão, lamentou a derrota da maneira como ocorreu, mas disse que não foi surpresa. Além disso, analisou que a equipe teve oportunidades de marcar no ataque: "Conseguimos jogar, tivemos algumas chances. É normal tropeçar aqui. A gente estava bem organizado, não tomamos sustos nenhum, só em algumas jogadas de linha de fundo, pois eles têm jogadores rápidos. Infelizmente tomamos um gol no final, e era o que a gente não queria".

Willian falou também que o confronto continua em aberto, e mostrou otimismo para o jogo de volta no Brasil, que só acontece no próximo mês: "Continuamos vivos, tranquilos. Agora vamos focar no Campeonato Brasileiro, mas sabemos que temos totais condições de fazer um grande jogo lá em São Paulo, diante do nosso torcedor, e conseguir a classificação".

Tchê Tchê, que atuou como lateral na partida, também foi confiante apesar da derrota, e disse que o resultado é reversível, principalmente pela maneira que o time jogou: "A gente não veio jogar de forma defensiva, tentamos explorar os espaços deles, nosso primeiro tempo foi muito bom. Infelizmente levamos o gol no final, mas acontece. Vamos levar de lição para que a gente possa cometer o mínimo de erros em São Paulo e passar de fase".

O Palmeiras voltará do Equador para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, às 16h. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores ocorre no dia 9 de agosto, às 21h45, no Allianz Parque.