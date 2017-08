Mina fratura osso do pé e desfalcará Palmeiras por três meses

Foto: Levi Bianco/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images

Os jogadores do Palmeiras se entregaram em campo na última quarta-feira (9), quando enfrentaram o Barcelona-EQU na Copa Libertadores. Em um jogo muito intenso, com fortes divididas e entrega, alguns atletas saíram de campo machucados ou jogando no sacrifício.

O principal caso é do zagueiro Yerry Mina, que foi substituído ainda no primeiro tempo depois de uma disputa aérea com um jogador adversário. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso, um dos ossos do pé esquerdo, e saiu chorando muito, frustrado. Assim, deve passar por cirurgia e ficar cerca de três meses parado.

Titular incontestável do técnica Cuca, o colombiano pode ser substituído por Luan, Edu Dracena, Juninho e Antônio Carlos. Além dos quatro, o jovem Thiago Martins está voltando de lesão no ligamento cruzado e pode ser opção na zaga.

Quanto ao autor do gol que levou a disputa para os pênaltis, Moisés começou a mancar no final do jogo, mas mesmo assim bateu e converteu sua penalidade máxima. Ele vinha de mais de cinco meses parado com lesões nos ligamentos após uma dividida e a dor no joelho esquerdo preocupou os torcedores palmeirenses.

A boa notícia é que, nesta quinta-feira (10), o meia passou por uma ressonância magnética, que mostrou que não havia nenhum problema com o jogador. Assim, ele está disponível para a próxima partida do Verdão.

Outro que também sentiu foi Dudu, que desabou com dores na perna esquerda. Ele ainda conseguiu voltar para o jogo, mas caiu de novo e teve que ser substituído. Ainda não há informações conclusivas sobre a situação do atacante.

Depois da eliminação, o Palmeiras volta a campo no domingo (13), às 16h, quando enfrentará o Vasco em São Januário. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro, único torneio restante para o Verdão nesta temporada.