Alberto Valentim tira Palmeiras da disputa pelo título: "Ficou muito distante"

Foto: Divulgação/Palmeiras

Após boa sequência e possibilidade de voltar a disputar o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se vê, com duas derrotas nas últimas rodadas, obrigado a voltar novamente sua atenção para a classificação direta para a Libertadores. O último revés, dessa vez contra o Vitória no Barradão por 3 a 1, nesta quarta-feira (08), foi o que fez o treinador Alberto Valentim admitir que o objetivo final de sua equipe no campeonato é apenas se manter entre os quatro primeiros colocados.

"O Palmeiras luta para ir para a Libertadores, temos que ser muito realistas, como sempre fomos. Precisamos reagir rapidamente. A gente não precisa mais falar sobre título, ficou muito distante. Precisamos nos classificar da melhor maneira possível", disse o treinador.

Um dos pontos a se destacar no Palmeiras das últimas três rodadas foi o baixo desempenho defensivo. Jogando em bloco alto, posicionamento coletivo onde toda a linha de defesa joga mais adiantada, o Verdão sofreu em casa dois gols do Cruzeiro, três gols no clássico contra o Corinthians, e contra o Vitória, mais três tentos. O treinador falou sobre a postura do Alviverde durante a partida e citou pontos a corrigir.

"Quando temos a bola procuramos jogar, não esperamos o Vitória atrás. Marcamos até em uma altura intermediária, mas os erros não foram por pressionar muito e tomar o contra-ataque rápido. São erros que acontecem e temos de corrigir. Precisávamos da vitória, vamos ter de rever algumas coisas já para o jogo contra o Flamengo, porque precisamos reagir o mais rápido possível", continuou.

"A gente sofreu três gols contra o Corinthians, um com impedimento, outro de bola parada, outro de pênalti. Hoje é que a gente não conseguiu marcar no individual e também no setor. Precisamos rever algumas coisas, fazer com que os jogadores melhorem já para o jogo contra o Flamengo. Tivemos alguns erros que a gente vem procurando corrigir, que não podem ser cometidos em um jogo importante, contra uma equipe que estava em dificuldade na classificação, sabendo que iríamos encontrar um time com muita força, com muita disposição para ganhar o jogo", finalizou.

No próximo domingo (12), o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. Ainda sem Borja e Mina, convocados pela seleção da Colômbia, Alberto Valentim deve contar com os retornos de Willian, que se recupera de lesão, e Deyverson, que volta após cumprir suspensão.