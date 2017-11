Marcos Rocha descarta interesse do Palmeiras: "Não é nada que partiu do meu lado"

Marcos Rocha é um dos jogadores com mais tempo de casa no Galo (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

A possível saída do lateral Marcos Rocha movimenta os bastidores do Atlético-MG. Em junho deste ano, o jogador foi especulado no São Paulo. Desta vez, o possível destino para 2018 seria o Palmeiras. De acordo com informação do canal SporTV, o jogador teria sido oferecido ao clube alviverde.

A diretoria atleticana nega a informação. Domênico Bhering, atual diretor de futebol do Atlético-MG, disse que não houve nenhum contato entre os dois clubes e que as situações envolvendo o grupo de jogadores (renovações, contratações e possíveis vendas) serão resolvidas após a eleição do clube.

Marcos Rocha comentou sobre o assunto e ainda revelou um incômodo por ouvir críticas e cobranças de alguns torcedores.

"Incomoda, porque acaba que alguns torcedores, não todos, não podemos generalizar, mas alguns me criticam, me cobram. Fico bastante chateado, eles sabem do meu carinho, do meu respeito pelo Atlético. Se tiver alguma coisa, se tiver acontecendo alguma coisa, é da parte da diretoria. Eu fiquei sabendo pela imprensa que eu fui oferecido ao Palmeiras. Não é nada que partiu do meu lado. A gente vai ter que procurar saber com o Daniel [Nepomuceno] e com o próximo presidente o que eles pensam do meu futuro no clube", afirmou o lateral

Marcos Rocha foi revelado no Atlético e, recentemente, completou 300 jogos pelo clube. Foi campeão quatro vezes do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017), da Taça Libertadores (2013), da Recopa Sul-Americana (2014), da Copa do Brasil (2014) e do Florida Cup (2016). Pelo Galo, o jogador tem 305 jogos e 13 gols.