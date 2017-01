William Barbio promete luta no Santa Cruz: "Estou muito disposto a honrar essa camisa"

Barbio nunca se firmou no Vasco. (Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

O Santa Cruz segue reforçando seu elenco para 2017. Com as saídas de Keno, Grafite e Artur, ficou clara a necessidade de contratar novas peças para o setor ofensivo. Nova contratação do time tricolor, o atacante William Barbio, que veio por empréstimo do Vasco, declarou que disposição não faltará ao vestir a camisa coral, por meio de um vídeo postado nas redes sociais tricolores:

“Quero dizer que estou muito feliz, dizer que estou muito disposto a honrar essa camisa quando entrar em campo e lutar por vocês. Que a gente possa junto buscar os objetivos, buscar os títulos e colocar esse time na primeira divisão, onde esse time merece e de onde não deveria ter saído. Que a gente possa trabalhar e buscar todos os objetivos desse clube”, afirmou.

Barbio se junta ao restante do elenco coral, que se reapresenta nesta quarta-feira pela manhã. Além dele, o Santa ainda busca renovação com Bruno Moraes. As outras opções para o ataque são da base tricolor. Com ele, o Santa completa quatro contratações para a temporada. Ele se junta aos seguintes nomes:: o goleiro Júlio César, o zagueiro Bruno Silva e o experiente volante David de 34 anos.

O lateral Léo Moura não deve ficar no elenco tricolor (Foto: Antônio Melcop / Santa Cruz)

Renovações:

Apesar de ter renovado com o zagueiro Danny Morais e os laterais Vitor e Tiago Costa, o Santa ainda busca renovar com o lateral Léo Moura e o zagueiro Néris. Com propostas de outros clubes, essas renovações ficam cada vez mais difíceis. Léo tem proposta do Boa Vista, clube que disputará a primeira divisão do Campeonato Carioca. Já o jovem defensor, que foi um dos poucos destaques da equipe em 2016, tem propostas do Inter e também não deve ficar.

Ficha técnica:

Nome: William Silva Gomes Barbio

Data de Nascimento: 22/10/1992 (25 anos)

Posição: Atacante

Clubes: Nova Iguaçu; Vasco; Atlético-GO; Bahia; Chapecoense; América-MG e Joinville

Gols: 13