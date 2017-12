Após três temporadas, Ricardo Oliveira deve deixar o Santos

Foto: Ricardo Saibun/ Santos FC

Com vínculo válido até o final deste ano, a diretoria santista e os representantes do jogador parecem não entrar em acordo para a permanência do atacante no time da Vila Belmiro. Ricardo Oliveira deseja firmar um compromisso de, pelo menos, mais dois anos com o clube, enquanto o novo presidente, José Carlos Peres, visa estender o contrato por apenas mais um ano.

Perguntado sobre a situação do camisa 9, o mandatário afirmou:"Há um obstáculo: ele quer dois anos, mas não dá para fazer contrato de dois anos, pois seria prejuízo para o clube. Se ele topar um ano, fica".

O atacante tenta renovar contrato com o Santos desde agosto, mas, por conta do desacordo entre as partes, Ricardo Oliveira autorizou seu empresário, Augusto Castro, a abrir negociações com outros clubes, sendo Atlético-MG e Cruzeiro os principais interessados na contratação do centroavante.

O Galo, por estar prestes a perder Rafael Moura e Fred e ter em seu comando Oswaldo de Oliveira, também agenciado por Augusto Castro, parece estar mais próximo na disputa pelo atacante. Além disso, o Atlético-MG também estuda oferecer o contrato de dois anos esperado pelo jogador e um salário de R$400 mil por mês.

Em sua segunda passagem pelo alvinegro praiano, Ricardo Oliveira marcou 71 gols em 140 jogos. Desde 2015, o atual ano foi o pior de sua passagem, contabilizando apenas 12 gols, por conta de problemas de saúde, como caxumba e pneumonia, que o deixou afastado por um longo período.