São Paulo não encontra dificuldades para golear Genus e assume liderança do Grupo 13

Na noite desta terça-feira (3) a equipe sub-20 do São Paulo estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Genus, em Capivari. A partida que estava marcada para começar 21h atrasou em 30 minutos por falta de luz no estádi

A equipe multicampeã em 2016 e que busca o tetra campeonato em 2017, iniciou a partida com uma escalação totalmente diferente em relação ao time vencedor do Campeonato Paulista em dezembro de 2016. Somente Caique e Eder Militão permaneceram.

A partida que foi majoritariamente comandada pela equipe de André Jardine não teve dificuldades diante do adversário e balançou as redes seis vezes, sendo até o momento a maior goleada da edição.

GRANDE VANTAGEM NO PRIMEIRO TEMPO

O São Paulo começou a partida dando indícios do que viria pela frente, e logo aos dois minutos de jogo, uma reposição errada do goleiro da equipe rondoniense, deu o primeiro gol aos paulistas. Gabriel Sarges bateu mal o tiro de meta e colocou a bola nos pés de Frizzo, que saiu em velocidade, chutou, balançando as redes com elegância.

Após o gol, o Tricolor seguiu levando perigo ao gol adversário e aos 13 minutos, mais uma vez, Frizzo apareceu e mandou a bola no travessão, no rebote, Heron cabeceou na trave, a bola se manteve viva nos pés são-paulinos e Caique com mais uma oportunidade chutou, Eduardo Todinho desviou.

A equipe do Genus não evoluiu e um dos poucos lances que chegou perto da área adversária foi com Luan Fernando aos 17 minutos, mas Igor Neves fez boa proteção e conseguiu um tiro de meta para o São Paulo.

Os comandados de Jardine continuaram pressionando, quando aos 23 minutos Frizzo aumentou o placar. A jogada começou nos pés de Heron, que cruzou para Matheus Lu, esse por sua vez errou o cruzamento e deixou a bola nos pés de Luís Carlos que também errou, sobrando a bola de graça para Frizzo, que arriscou da entrada da área e fez o segundo.

Aos 31 minutos, Caique entrou pelo lado esquerdo da área e foi derrubado por Elton, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o zagueirão Eder Militão balançou as redes. São Paulo 3 a 0.

A partida continuou eletrizante e sem espaço para o Genus, nos acréscimos, O São Paulo ainda teve tempo para confirmar a goleada que estava por vir. Liziero tocou para Matheus Lu, esse cruzou para Heron que cabeceou e marcou o 4º.

Cotia segue no embalo

Para a segunda metade da partida, a equipe do Genus contou com uma substituição, Caio Leite saiu e deu espaço para o xará Caio Afonso, porém, a equipe de Rondônia continuou sem achar o caminho para a área adversária, e mais uma vez aos dois minutos, Pedro Henrique encontrou Heron na área, com habilidade, deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes. O São Paulo não parou por ai, aos seis minutos, Caique cobrou escanteio, Igor Neves cabeceou, mas Gabriel defendeu, no rebote, Heron mandou pra fora.

Dos dez minutos aos 13 a equipe paulista dominou as cobranças de escanteio, um atrás do outro, dando uma esfriada na partida. Logo após, mais uma das raras chances do Genus, Danilinho recebeu na área, mas Militão fez o corte.

A partida seguiu com o São Paulo levando dificuldade para a zaga rondoniense, aos 26 minutos, Vinicius arriscou após uma longa troca de passes e mandou no travessão, em seguida, Paulo Boia e Gabriel Novaes que entraram nos lugares de Caique e Heron, respectivamente, tabelaram e rolaram para Geovane, que não perdeu a chance de marcar mais um gol para a equipe, e fechar a goleada.

Com uma estreia de encher os olhos, o São Paulo conquista 3 pontos e a liderança do grupo 13, que além da equipe paulista e do adversário da noite, conta com Capivariano e União Barbarense. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista enfrenta o União Barbarense na quinta-feira (5), na Arena Capivari, às 16h.