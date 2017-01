Sidão é apresentado no São Paulo e comenta disputa por posição: "Rogério está avaliando"

Jogador se apresentou ao CT da Barra Funda antes do restante do grupo, ainda nas férias (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Um dos reforços do São Paulo para a temporada, Sidão foi apresentado nesta segunda-feira (9), recebendo a camisa 12, ocupada por Calleri anteriormente. O goleiro já havia integrado o elenco há algum tempo, sem ter sido apresentado oficialmente. . A equipe está na Flórida (EUA) para a disputa da Florida Cup e aproveitando para realizar a pré-temporada.

Bastante criticado pela torcida, Denis poderá ficar na reserva, enquanto Sidão assumirá a titularidade do gol são-paulino, porém, o assunto é tratado com cautela, já que os atletas mais preparados para atuar são avaliados através da pré-temporada. Além dele, Renan Ribeiro e o jovem Thiago, formado em Cotia, fecham o quadro de goleiros da equipe profissional.

Elogiado por Rogério Ceni, quando o treinador assumiu o comando da equipe, Sidão estava no Botafogo, onde se destacou. Ao chegar no clube paulista, conquistou a torcida com um simples gesto de comprometimento: o jogador abriu mão das férias para entrar em ritmo e chegar com "tudo" para a pré-temporada. Gesto esse, que os torcedores esperam ver em campo.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Apesar da concorrência com Denis, Sidão considera a disputa como saudável e prega repeito ao companheiro, que tanto esperou pela titularidade até que Rogério Ceni pendurasse as luvas. “Vai ser uma disputa sadia, a posição está aí para ser conquistada. A gente está fazendo uma pré-temporada muito forte, para quem estiver melhor sair jogando. Estamos fazendo uma disputa bem sadia e amigável. Eu tenho que chegar devagar, porque tenho que conquistar o meu espaço aqui. Eu não posso chegar aqui e dizer que vou ser titular, porque seria mentira”, declarou o goleiro, que emendou.

“O Rogério está avaliando. Ele conhece o Denis e conhece o Renan, por conta disso, eu acho que eles estão na minha frente. Mas estou buscando o meu espaço e trabalhando forte para que eu possa conquistar a minha vaga. Acredito que esta disputa por posição será boa para a equipe, porque todos querem jogar”, disse.

Ao Rogério Ceni, sobraram elogios. O goleiro se diz surpreso pela dinâmica imposta pelo treinador, de tal maneira que nunca havia visto antes, e ainda citou seus auxiliares estrangeiros Michael Beale e Charles Hembert. “Ele tem feito algo novo aqui. Sinceramente, eu nunca tinha visto. É bem dinâmico, com muita intensidade e competitividade. O Michael Beale e o Charles Hembert também têm ajudado bastante neste trabalho. Ele tem feito um trabalho inovador, e estou com muita confiança que vai dar certo”, analisou o jogador, completando.

“Vou trabalhar com todos os companheiros de grupo para que o São Paulo possa ser tão vencedor quanto ele foi quanto atleta. Como goleiro, todo mundo admira o Rogério pelo trabalho que ele fez e foi bem emocionante receber uma ligação dele e ele dizer que gostaria de contar comigo no São Paulo. Estou muito feliz e vou fazer tudo para suprir a necessidade que ele tem”, finalizou.