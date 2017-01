Fundamental em disputa de pênaltis, Sidão é exaltado por Rogério Ceni: "É uma vitória pessoal dele"

O São Paulo enfrentará o Corinthians na final do torneio (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Na noite desta quinta–feira (19) o São Paulo enfrentou o River Plate (ARG) na semifinal da Florida Cup, torneio que acontece nos Estados Unidos, servindo de preparação para as equipes participantes na pré-temporada.

Com um primeiro tempo com diversas chances desperdiçadas pela equipe brasileira e um segundo tempo com mais espaços para os argentinos jogarem, a primeira partida com Rogério Ceni no comando teve sua decisão nas penalidades máximas. Destaque do confronto, o goleiro Sidão, que entrou para jogar a segunda etapa, defendeu duas cobranças adversárias e levou o São Paulo à fase final do torneio. Ao final da partida, Sidão comemorou sua estreia com a camisa do São Paulo.“Foi melhor do que eu esperava. Foi essencial começar o ano desta maneira para ter ainda mais confiança em 2017”, disse o goleiro.

Feliz, o goleiro lembrou da responsabilidade de guardar as redes da equipe paulista e se mostrou confiante para o próximo desafio, que é o clássico contra o Corinthians na final do torneio “Felizmente conseguimos estrear com a vaga, e agora vamos com tudo encarar este grande clássico na final. É bom demais avançar no torneio, porque vestir esta grande camisa tem um peso enorme, principalmente na posição que já foi do Rogério”, declarou.

O arqueiro ainda completou. “Hoje podemos desfrutar a classificação, mas já teremos um grande jogo pela frente. Temos que manter o mesmo empenho e a mesma dedicação. O time fez um grande trabalho no primeiro tempo, foi guerreiro no segundo e mostrou que está firme”.

Sabendo da falta de entrosamento característica num início de temporada, o goleiro declarou que a torcida poderá ficar tranquila quanto à vontade da equipe diante do Majestoso. “Agora teremos um clássico, que é totalmente diferente de qualquer partida. A torcida pode esperar muita dedicação do elenco, porque nos preparamos bem e estamos prontos para colocar em prática” finalizou o jogador.

Classificado para a final de seu primeiro torneio como treinador, Rogério Ceni enalteceu a atuação do goleiro, lembrando do empenho de todos os jogadores na partida. “Ele foi muito importante. Pegou dois pênaltis. Poderia ter sido o Denis. É uma vitória pessoal dele, com ele mesmo, aos 34 anos, jogar em um time como o São Paulo, na primeira partida defender dois pênaltis e ajudar o time. Mas a estrela do jogo foi o time, o conjunto criou, deixamos jogadores na cara do gol. Tudo o que treinamos executamos no jogo. Fica a imagem do Sidão no fim, mas a estrela brilhou para todos que lutaram” observou o comandante.