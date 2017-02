São Paulo supera Moto Club pelo placar mínimo e garante classificação à segunda fase

Nesta quinta-feira (9), o São Paulo bateu o Moto Club pelo placar mínimo e avançou à próxima fase da Copa do Brasil. Gilberto foi o autor do único gol do jogo. Apesar do placar magro, a partida marcou a primeira vitória de Rogério Ceni como comandante - no total foram dois empates na Flórida Cup e uma derrota para o Audax.

O time paulista, nos últimos 10 anos, disputou seis vezes a Copa do Brasil e nesse ano disputara um título inédito.Já o clube maranhense, disputou ao todo 11 vezes o torneio, porém somente três vezes conseguiu avançar para a segunda fase da competição.

Apesar dos times já terem se encontrado antes, foi a primeira vez que aconteceu o embate na Copa do Brasil. A próxima partida agora será contra o PSTC – PR, que venceu ontem o Ypiranga, pelo placar de 2 a 1.

São Paulo tem dominio, mas não acerta na finalização

Antes da partida começar, uma preocupação para Rogério Ceni. Sidão que vinha realizando boas partidas sentiu dores musculares e foi substituído por Denis.Com bola rolando, não demorou muito para que o São Paulo abrisse o placar. Logo no primeiro minuto, Júnior Tavares encontrou Gilberto na área e não desperdiçou, mandou para o fundo das redes. Pelo jogo que os atletas paulistas demonstravam, parecia que iria ser uma partida tranquila e uma goleada viria fácil, porém a sorte não estava ao lado.A equipe do Morumbi possuía as melhores chances e permanecia majoritariamente no campo de ataque, enquanto o Moto tentava se fechar da maneira que podia.

Aos seis minutos, falta para o Tricolor, Maicon fez jogada ensaiada e deixou Rodrigo Caio de frente com o gol de Ruan, mas a arbitragem marcou impedimento de maneira equivocada.O tricolor possuía as melhores chances, porém as finalizações pecavam, e aos 14 minutos Cueva mandou para Thiago Mendes que tentou mandar de cobertura, mas errou o pé e mandou a bola por cima do gol adversário, desperdiçando grande chance.

No minuto seguinte, Cueva outra vez, agora para Neilton que perde o tempo da bola e deixa a defesa fácil para Ruan. Os minutos iam passando e sempre nesse estilo, São Paulo atacando, pecando nas finalizações, Moto Club se defendendo como podia e quase sem chances. A primeira chance do clube do Maranhão veio aos 21 minutos, onde Thiago Mendes derrubou Marcos Paullo na meia lua, o próprio Marcos Paullo cobrou, mas a bola parou na barreira.

Parecia que o Moto tinha acordado, aos 23, após erro de saída da equipe do Morumbi, Lucas Paquetá aproveitou e arriscou, a bola passou próximo do lado esquerdo de Denis, ótima oportunidade. No final da primeira etapa, Neilton invadiu a área, Ruan defendeu, na sobra Gilberto manda para Neilton novamente, dessa vez o atacante mandou no travessão, quase marcou o segundo.

Moto Club reage, mas sai derrotado

Os 45 minutos finais começou do modo que terminou os 45 minutos primeiros, com pressão dos visitantes. Nos primeiros cinco minutos, Neilton e Gilberto fizeram tabelinha dentro da área mas Wanderson conseguiu defender a equipe. Após esse lance, o Moto Club tentou reagir e o São Paulo perdeu um pouco o domínio de jogo, aos 53 minutos Buffarini fez falta em Marcos Paullo, o próprio cobrou e Fernando Fonseca cabeceou, a bola passou por cima do gol de Denis.

O Tricolor voltou a ter o domínio de jogo e perdeu chances inacreditáveis, Cueva para Neilton que tocou para Gilberto, o atacante ficou frente a frente com Ruan, chance clara, mas mandou pra fora. Depois Cueva serve Cícero que manda uma bomba, mas o arqueiro do Moto defendeu, por muito pouco não ampliou o placar no Castelão.

A segunda etapa foi marcada por muitos cartões amarelos, de ambos os lados, Junior Tavares, Felipe Dias, Cléber Pereira e Rodrigo Caio foram advertidos nesses 45 minutos finais. Faltando pouco para o fim, Buffarini cruzou para Shaylon, o garoto encontrou Chavez na área, mas chutou em cima de Wanderson que acabou outra vez salvando a equipe.