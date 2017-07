Rogério Ceni concorda com reclamação da torcida:"Paga ingresso para ver time vencer"

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Nesse domingo (25), o São Paulo recebeu o Fluminense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 no Morumbi e prevaleceu o empate por 1 a 1, com gols de Jucilei para os paulistas com Wendell anotando o tento dos cariocas. Com a igualdade, o tricolor paulista se complicou com apenas 11 pontos e no 16º lugar na beira do Z-4, já o Flu com 15 está em oitavo bem perto G-6.

Após a partida, com novos protestos dos torcedores, o técnico Rogério Ceni concordou com a reclamação da torcida, afirmando que sabia que esse seria um ano difícil."Como torcedor, também estou me xingando por dentro, também sinto isso. Mas vou trabalhar todos os dias e não vou me entregar", disse o técnico.

"Torcedor paga ingresso para ver o time vencer. Futebol é muito impulsivo, imediatista. Sai frustrado do estádio. Talvez, amanhã, não pense isso. Mas é o principal patrimônio e temos de trazê-lo para o nosso lado. É natural que saia frustrado, são dois jogos sem vencer aqui", falou o treinador.

Ceni não desanimou e comentou também sobre sua permanência no cargo."Eu tinha o sonho de jogar pelo São Paulo quando era jovem e realizei esse sonho em 1990. Tinha o sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta e fui. Várias vezes. Passei dificuldades morando embaixo das arquibancadas, coisas muito difíceis, e cresci como homem. Tinha o sonho de virar treinador do São Paulo e atingi. Assinei contrato de dois anos e sabia que teria dificuldades neste primeiro ano", mencionou sobre as principais dificuldades enfrentadas até agora.

"Em janeiro, me explicaram as dificuldades financeiras e vem sendo um grande desafio. Vim pra fazer um primeiro ano com muita dificuldade, mas para melhorar a condição financeira, promovendo garotos. Tinha como objetivo o título paulista, que não veio, e, nos pontos corridos, esperava posição melhor. Mas tenho ainda muita confiança de que faremos um São Paulo com uma temporada próxima muito melhor. Espero estar aqui no ano que vem. Claro que a decisão não passa por mim, mas acredito muito que faremos um ano de 2018 como programei, sem deixar de lutar agora, porque 2018 depende de 2017", falando sobre o momento difícil do clube.

Rogério encerrou comentando taticamente a partida. "Foi um jogo bem parelho, com finalizações dos dois lados, mas Fluminense finalizou mais no gol. O Fluminense cresceu na metade do primeiro tempo, mas dominamos no segundo e não conseguimos criar chances claras. Mudamos o sistema para ter mais gente próxima do Pratto"