Dorival Júnior analisa segundo revés consecutivo: "Faltou efetividade"

Sem conquistar pontos nas últimas duas partidas, São Paulo ainda pode cair para a 18ª posição. (Foto: Getty Images/Alexandre Schneider)

O São Paulo foi novamente derrotado no Campeonato Brasileiro neste domingo (6). Em Salvador, o Tricolor Paulista perdeu a última partida do 1º turno por 2 a 1, para o Bahia.

Esta já é a segunda derrota consecutiva do clube paulista no campeonato, sendo a penúltima, contra a equipe do Coritiba, pelo mesmo placar de 2 a 1. Sem conquistar pontos nas duas últimas partidas, a equipe de Dorival Júnior segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição e podendo ser ultrapasado pelo Avaí, caso este vença o duelo contra o Santos nesta segunda-feira (7), às 19h.

Na Arena Fonte Nova, o Tricolor teve a maior posse de bola e foi muito incisivo durante os 90 minutos. No entanto, para o comandante saõ-paulino, a equipe não trabalhou corretamente com o passe final: “Foi um jogo com posse de bola, com algumas tentativas de infiltrações, mas precisamos melhorar muito num todo para dar uma volta completa na nossa posição. Sofremos o primeiro gol numa jogada muito bem trabalhada. O segundo deixou as coisas muito mais complicadas. Fomos agressivos no segundo tempo, tentamos de todas as formas, mas estamos observando o último passe, uma jogada de finta, isso está faltando”, disse Dorival, que completou.

“É o que temos que melhorar. É justamente o passe final, as movimentações para as infiltrações. Você tem posse de bola, você monta seu time em cima da equipe adversária, pressiona, mas faltou efetividade. Temos que corrigir, sim, para aproveitar a posse estabelecida ao longo de praticamente todos os jogos desde que chegamos”, avaliou.

O duelo de tricolores encerrou o primeiro turno do Brasileirão. Mediante a má fase enfrentada pelo Tricolor no Paulista durante os 19 jogos disputados, Dorival Júnior acredita ser necessário rever os erros cometidos e trabalhar para que não sejam cometidos no segundo turno: “Temos que nos voltar para o todo, tudo aquilo que tem acontecido no primeiro turno e repensar para o segundo. Temos uma semana para que possamos efetivamente trabalhar com o grupo e buscar uma melhora”, disse o comandante, que completou.

“Estamos fazendo nosso melhor pelo torcedor, e ele sabe disso, tem reconhecido, prova disso é o número de torcedores no Morumbi, todos aplaudiram o esforço da equipe. Temos consciência. Respeitando o torcedor, faremos muito mais do que temos feito. Tem que ser assim. É natural que se comece a procurar opções. Vamos pensar em situações para melhorar nossa equipe de um turno para o outro”, concluiu Dorival.

Iniciando o segundo turno do Campeonato Brasileiro o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, no Morumbi, às 11h do próximo domingo, 13 de agosto.