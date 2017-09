São Paulo bate o Vitória em Salvador e fica mais próximo de sair do Z4

Jogando no Barradão, Vitória e São Paulo faziam uma das partidas mais esperadas dessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa deste domingo (17) era direta, não por uma vaga no G6, mas sim, para fugir do Z4. E nessa briga, o Tricolor Paulista se deu melhor, e mesmo fora de casa, venceu o Rubro-Negro baiano por 2 a 1, com gols de Eder Militão e Cueva. Tréllez descontou para o Leão da Ilha.

Com o triunfo, o São Paulo não conseguiu sair do Z4, mas agora ocupa a 17ª posição com 27 pontos, mesma pontuação do 16º colocado Bahia, que leva vantagem no saldo de gols (-2 a -4). Já o Vitória estacionou nos 26 pontos e agora é o vice-lanterna do Brasileirão.

Pela 25ª rodada, o São Paulo enfrenta o líder Corinthians, no domingo (24), às 11h, no Morumbi. Já o Vitória enfrenta o Atlético-MG, às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Muito equilíbrio e nenhum gol no 1º tempo

Jogando em casa, o Vitória buscava o ataque e via o São Paulo responder na mesma moeda. O jogo na primeira etapa foi bastante equilibrado.

A primeira chance de gol saiu logo aos oito minutos de gol com Neílton - que já passou pelo São Paulo esse ano - que bateu forte da entrada da área e por pouco não abriu o placar no Barradão. Do outro lado, o tricolor paulista buscava as bolas aéreas para tentar abrir o placar, numa delas Lucas Fernandes cruzou e Éder Militão cabeceou perto do gol de Fernando Miguel.

Antes do apito final, o Vitória teve uma excelente chance com Uillian Correia, que aproveitou cobrança de falta ensaiada com Fillipe Souto e acertou a trave de Sidão.

Militão e Cueva garantem vitória Tricolor

No segundo tempo o jogo ficou ainda mais aberto, com as duas equipes buscando o gol que poderia tirar o time baiano da zona de rebaixamento ou dar um novo gás ao time paulista.

E o São Paulo não demorou para abrir o placar: logo aos sete minutos, Cueva cobrou escanteio e Éder Militão subiu para cabecear para o fundo das redes de Fernando Miguel, fazendo 1 a 0 para o time visitante. A resposta do Vitória foi rápida: Neílton teve ótima chance para empatar, mas errou a finalização.

Mantendo a pressão da segunda etapa, o São Paulo ainda contou com a sorte para fazer o segundo gol. Na cobrança de escanteio de Cueva, Fillipe Souto tentou desviar e acabou fazendo contra: 2 a 0 para o Tricolor.

Antes do apito final, o Vitória conseguiu descontar com o atacante Tréllez, que aproveitou uma bola na trave e fez o único tento do time da casa, diminuindo para 2 a 1.

Depois do gol, o time baiano até tentou o empate com um belo chute de Iago, de fora da área, que parou na ótima defesa de Sidão. Já nos acréscimos, Hernanes teve a chance de sacramentar a vitória, mas foi travado na hora do chute.