Na luta contra rebaixamento, São Paulo inicia preparação para duelo contra Sport

Foto: Felipe Espíndols/São Paulo FC)

Na tarde desta terça-feira (26), o São Paulo seguiu sua preparação para o duelo diante do Sport, no próximo domingo (01), em pleno Morumbi. O treino no CT da Barra Funda contou com o desfalque de Júnior Tavares que ficou de fora por problemas estomacais.

Dorival dividiu o treino em duas partes. A primeira, jogadores ficaram em círculos tocando a bola enquanto dois, no centro da roda tinham que fazer o desarme. Depois aconteceu um “rachão”, de oito contra oito, mesclados reservas e titulares.

Após o treinamento, ficou o suspense de qual seria a equipe titular diante do Sport, porém Dorival deve apostar novamente na formação que deu início no clássico contra o Corinthians, já que obteve sucesso com essa escalação. A única baixa será de Júnior Tavares, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática; por isso, Edimar deve assumir a titularidade.

O São Paulo precisa de uma vitória simples para deixar a zona da degola. A equipe atualmente se encontra na 17ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A. Por outro lado, o Sport, adversário deste fim de semana, soma 30 pontos e ocupa a 14º lugar.

O retrospecto São Paulino, diante do Sport no Morumbi é favorável para a equipe da casa. Fora de casa o retrospecto também é bom para o Tricolor. São 21 vitórias contra oito do adversário. O Leão é o dono do maior jejum, já o time da Capital Paulista possui a maior invencibilidade.

O técnico Dorival Júnior comentou a respeito do que espera para o clube na próxima partida.“Fizemos de tudo para vencer o Corinthians e no domingo que vem temos outra decisão e precisamos estar ainda mais preparados. Tem que jogar ainda mais. Os jogadores são conscientes do quanto o jogo com o Sport significa e confio muito que vamos buscar o resultado” , analisou.

Os goleiros que treinaram metade do treino, um exercício específico, se juntaram com o restante da equipe para finalizar o treinamento. Para corrigir os erros diante da última partida, Dorival terá toda uma semana de preparação. A equipe Paulista se reapresentará para treinos diários no CT da Barra Funda.

“Vamos acompanhar os treinamentos, o dia a dia. Acho que a equipe começa a produzir, mesmo quem tem entrado, alguns têm dado suporte bom. Estamos começando a encontrar um time, uma forma de jogar, agora temos que ter uma sequência principalmente com bons resultados para a gente decolar”, finalizou o treinador.