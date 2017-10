Dorival destaca importância de triunfo são-paulino: "Equipe precisava desse resultado"

Após a vitória conquistada na tarde deste domingo (1º) equipe paulista completou quatro jogos de invencibilidade (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Jogadores e torcedores do São Paulo voltaram para casa aliviados após a vitória da equipe contra o Sport por 1 a 0, no Morumbi, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória conquistada na tarde deste domingo (1º) O Tricolor já acumula quatro jogos de invencibilidade na competição, deixando também a zona de rebaixamento e ocupando, atualmente, a 14ª posição na tabela.

O bom resultado também entusiasmou o técnico Dorival Júnior. De acordo com o comandante são-paulino, a atuação dos jogadores na partida contra o time pernambucano foi inversa às anteriores, nas quais sua equipe estava abrindo mão dos resultados no final. "Foi na base da luta, do comprometimento. Em outros jogos, tínhamos o resultado a nosso favor e abrimos mão no final. Hoje, conseguimos inverter esse processo. A equipe precisava de um resultado como esse. Não é todo dia que vamos sofrer como sofremos. Só tenho a valorizar o resultado", disse Dorival.

Para o treinador, a partida contra o Sport chegou a ser mais complicada do que o clássico disputado no último domingo (24) contra o Corinthians. Apesar de não exibir uma boa atuação como vinha acontecendo em jogos anteriores a equipe paulista soube administrar o jogo e segurar o resultado positivo. “As equipes conseguiram criar algumas boas oportunidades. Foi um jogo disputado, muito pegado. Ninguém melhor do que o jogador para expressar o que está sentindo. Falamos que o jogo teria outras características e seria mais complicado do que contra o Corinthians. Foi assim”, afirmou o treinador, que completou.

“Trouxemos o Sport. Mesmo assim, tivemos duas ou três oportunidades e erramos no último passe. É aquilo que falamos. Em alguns momentos, vai acontecer. Ainda bem que tivemos o resultado. Agora, é continuar trabalhando, porque as coisas ainda serão muito difíceis. Sai um peso, sim, mas sabemos que estamos muito próximos. É um palmo de distância que nos separa atrás e de uma vaga na Libertadores”, disse.

Segundo o comandante são-paulino, ter mantido o resultado positivo em um momento importante foi o suficiente, visto que a equipe vinha lutando para deixar o Z-4. “Sofremos para alcançar o resultado, mas em outros momentos fomos superiores e não conseguimos. Acho que mudou alguma coisa. Não tem um ideal. Na semana anterior, viemos para cá lamentando o empate em função do desempenho contra o Corinthians. Hoje, fizemos um jogo talvez não do mesmo nível anterior, mas sustentamos um resultado que seria fundamental", afirmou Dorival, que emendou.

"O Sport estava solto, estava leve no gramado, e o São Paulo com a preocupação de se manter, de segurar o resultado, e as coisas se tornam mais difíceis. Não tivemos o mesmo comportamento da semana anterior e temos que corrigir”, finalizou.

Agora o Tricolor terá cerca de uma semana para trabalhar e treinar antes da próxima partida pelo Brasileirão: A competição nacional será paralizada devido disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com isso a equipe volta a campo no dia 11 de outubro (quarta-feira), às 21h45, contra o Atlético-MG em Belo Horizonte.