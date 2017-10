Dorival destaca desempenho da equipe e presença da torcida em virada do São Paulo no Pacaembu

Vitória contra o Atlético-PR livrou o Tricolor Paulista do Z-4, que agora aguarda o desfecho da rodada para conhecer sua real posição na tabela (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Na noite deste último sábado (14) o São Paulo venceu o Atlético-PR de virada por 2 a 1, no Pacaembu. Com a vitória o Tricolor deixou a tão incômoda zona de rebaixamento, ocupando no momento a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Segundo o técnico Dorival Júnior a equipe são-paulina apresentou uma grande diversidade de jogadas, se arriscando e buscando nos detalhes a vitória contra a equipe paranaense, que saiu na frente no placar. “Fizemos uma marcação agressiva, brigamos, no mínimo, em todas as segundas bolas. No segundo tempo, tomamos o gol cedo e isso mudou completamente a partida. Mas a equipe demonstrou um pouco de cada detalhe dentro dos 90 minutos. Tivemos ousadia de marcar na frente, nos aventuramos correndo risco de contra-ataque e soubemos atacar para fazer os gols. Foi uma partida completa em todos os aspectos, porque tivemos um pouco de tudo”, disse Dorival, que completou.

“Pela primeira vez, vi tudo que está sendo treinado ser desenvolvido no jogo. Feliz pela recuperação. Tivemos as viradas com Botafogo e Cruzeiro, e jogos em que equipe se manteve bem também. Mesmo contra Atlético-MG, não fizemos um grande jogo, mas tivemos autocontrole. Isso acontece de maneira constante e pelo que se acerta em treino. Não é o adequado, mas podemos melhorar e crescer. Que continue assim”, afirmou.

O comandante também ressaltou a entrega e o espírito da equipe durante a partida. Para ele, dedicação e entrega são fatores que podem colaborar para que uma vitória seja conquistada. “É pelo trabalho, dedicação e entrega que a equipe faz de tudo para acertar. Esse espírito faz muita coisa acontecer. Exemplos vêm puxando aos outros. São esses tipos de atitudes que nos faz acreditar que o trabalho vai prevalecer. Parabéns aos jogadores pela recuperação. O segundo turno do São Paulo é para brigar por posições na frente da tabela. Depois das semanas de treino, houve crescimento”, disse o técnico.

Dorival também não deixou de elogiar novamente o apoio e a presença da torcida são-paulina que, como nos últimos jogos, tem apoiado e incentivado toda a equipe Tricolor mesmo diante de uma fase considerada conturbada.“Em outros momentos, em outros clubes que passei, nessa mesma condição, vi torcidas com reações contrárias. A torcida do São Paulo tem sido presente, participativa, motivando, se doando em campo e comparecendo em grande número. A torcida do São Paulo está de parabéns e é um exemplo para o país se comportar quando a equipe do coração passa por dificuldades”, disse o comandante.

Para se manter fora do Z-4 e subir na tabela da competição nacional o São Paulo vai ao Rio de Janeiro e enfrenta, na próxima quarta-feira (18), o Fluminense no Maracanã. A partida terá início às 21h45.