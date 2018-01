São Paulo x Vitória AO VIVO hoje na Copinha do São Paulo de Futebol Júnior 2018

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro, Carlos e Welisson; Farinha, Maikon Douglas e Eduardo; Luan, Eron e Flávio.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero, Cássio, Luan e Igor Gomes; Antony, Toró e Gabriel Novaes.

Luan marcou um dos gols da classificação contra o Londrina (Divulgação / Vitória)

Pelo lado do Leão, Luan é quem vem chamando a atenção. Segundo especulações, inclusive do Barcelona. Um triunfo da equipe baiana passa muito por um bom futebol dele.

Atacante é principal promessa do Tricolor Paulista (Foto: Célio Messias / saopaulofc.net)

Principal destaque do São Paulo na competição é o atacante Toró, que vem desempenhando um belo futebol, marcando inclusive um belo gol na partida contra o Botafogo-SP, ainda na primeira fase da competição.

“Fico extremamente feliz com o que vem apresentando minha equipe. Eles se entregaram em campo, criaram chances, propuseram o jogo, sem se esconder em nenhum momento. Nos momentos que passamos dificuldades, por mérito do adversário, nossos jogadores também souberam se defender e o Júnior fazer grande defesa. Saiu do estádio com a ótima sensação de evolução e crescimento da minha equipe”, disse o técnico.

A vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro foi bastante valorizada por André Jardine, técnico do Tricolor Paulista, já que o time mineiro é o atual campeão brasileiro da categoria. Ele destacou que apesar da dificuldade do jogo, o time conseguiu se defender bem.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Vitória x Londrina

Já o Vitória se destacou por ter sido uma verdadeira máquina de gols na competição. Foram 17 gols marcados em apenas seis jogos. O bom ataque do time fez com que a equipe só perdesse uma partida, ainda na primeira fase, quando enfrenou o Primavera. Contra o Londrina nas oitavas, o time venceu por 2 a 1, com gols de Luan e Eron.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre São Paulo x Cruzeiro

Consistente em toda a competição, o São Paulo chega até as quartas de final com a esperança de conseguir o título da Copa São Paulo. Na última fase, o time teve mais uma vitória consistente, dessa vez contra o Cruzeiro-MG, ganhando o jogo por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de São Paulo x Vitória, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O jogo acontece em Ribeirão Preto-SP, às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!