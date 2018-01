Jogo São Bento x São Paulo AO VIVO online pelo Campeonato Paulista 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a primeira rodada do Paulistão 2018, e de cara um grande jogo entre São Bento x São Paulo ao vivo. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

“Eles continuam como favoritos e como time grande, quem entrar vai querer mostrar serviço para o Dorival (Júnior). Nós vamos continuar nosso trabalho com humildade vamos vir forte e contamos com a força de nossa torcida em casa e em todo o campeonato”, ressaltou o atacante Lucas Crispim.

E o time deve contar com o apoio da torcida nesta estreia. Cerca de metade dos 8 mil ingressos disponibilizados para a partida já foram vendidos.

O São Bento inicia o ano com muitas expectativas. Após um grande 2017, com direito ao acesso à Série B do Brasileirão, a equipe de Sorocaba aparece como uma das principais forças do interior junto à Ponte Preta. Até por isso, o “Bentão” promete incomodar o São Paulo.

Vale lembrar que ano passado o São Paulo venceu o São Bento pelo paulista por 3 a 2, em grande partida de Lucas Pratto, que já deixou o clube.

“Teremos cinco jogos em 12 ou 13 dias, então precisamos ter cuidado. Foram apenas 12 dias de treinamentos. Caso mantivéssemos só um time atuando teríamos problema. Estamos tentando evitar, respaldados pela fisiologia do clube e histórico que temos. Os 20 e poucos dias de pré-temporada era um ganho, agora teremos de readequar. Mas teremos um time competitivo desde o começo da primeira rodada”, afirmou o técnico.

Com a pré-temporada mais curta, o técnico do Tricolor deve aproveitar as primeiras rodadas do Paulistão para fazer testes e treinar o time considerado “ideal”. Jogadores como Diego Souza e Cueva, que devem ser os pilares da equipe no ano, só devem estrear na segunda rodada, diante do Novorizontino.

“Agora não são mais garotos, são tratados como profissionais, com as mesmas exigências e nível de responsabilidade de um jogador mais tarimbado. É assim que temos de conduzir. Naturalmente sabendo que são garotos, mas que se sintam cobrados para jogar no melhor e tenham liberdade para produzir, mas que têm responsabilidades. Em cima disso serão feitas as cobranças normais e naturais, como seriam com qualquer jogador”, destacou Dorival.

Mesmo assim, o “professor” deixou claro que os “garotos” serão cobrados da mesma maneira que os jogadores mais experientes do elenco.

Dorival Júnior deve aproveitar muitos jogadores provenientes das categorias de base nesta temporada. E logo na estreia diante do São Bento, o treinador deve utilizar seis jogadores que vieram de Cotia. Na lista de inscrição do Campeonato, mais da metade é formada por jovens da base Tricolor.

Já Reinaldo, que passou por Ponte Preta e Chapecoense nas últimas duas temporadas, também deve começar jogando.

São Bento x São Paulo ao vivo

Além da garotada, dois jogadores que voltaram de empréstimo devem ser aproveitados na partida. Hudson, que teve um ótimo 2017 no Cruzeiro, deve iniciar na equipe titular.

A equipe de Dorival Júnior deve ir a campo com uma equipe considerada “reserva”. Devido à Copa do Mundo, o Campeonato Paulista começa mais cedo neste ano, o que fez com que as equipes tivessem menos tempo de pré-temporada. Até por isso, o treinador do time do Morumbi vai aproveitar a partida para observar alguns jovens da base.

O jogo vai ser realizado no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O Tricolor está no Grupo B da competição, junto à Ponte Preta, São Caetano e Santo André. Já o São Bento ficou no Grupo C, junto à Palmeiras, Ferroviária e Novorizontino.

O São Paulo estreia no Paulistão nesta quarta-feira (17), às 19h30, diante do São Bento.