Com formação alternativa, São Paulo é derrotado pelo São Bento na estreia da tempordada

A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista não foi das melhores, com a derrota por 2 a 0 diante do São Bento, a equipe reserva Tricolor iniciou a competição perdendo.

No início da noite desta quarta-feira (17), o São Paulo fez sua estreia e com gols de Cavalo e Maicon Souza acabou sendo derrotado. O próximo confronto agora será diante do Novorizontino, já o São Bento vai até Mirassol enfrentar a equipe que leva o nome da cidade.

Jogo Truncado e dificuldade para ambos os lados

O Tricolor começou com boa chance e logo ao primeiro minuto Júnior Tavares atacou pela lateral e levou perigo, porém não conseguiu precisão para finalizar. O jogo estava muito pegado e com várias faltas, nenhum time conseguia sair jogando, estava muito truncado até o momento. Os times então passaram a atacar, enquanto o São Paulo atacava de um lado, logo o São Bento contra atacava do outro. Chances para os dois lados.

Aos 31 minutos de partida, a melhor chance então, Fabio Bahia cruzou na direção da meta adversária e Sidão defendeu. Aos 41, melhor chance para os visitantes. Maicossuel lançou, Bissoli dominou, mas finalizou pra fora. Chance boa, mas perdida.

O primeiro tempo terminou dessa maneira, com poucas chances e partida muito truncada.

São Bento se recupera e marca dois gols

A segunda etapa iniciou da mesma maneira que terminou a primeira, o primeiro chute São Paulino saiu de uma tabela entre Reinaldo e Júnior Tavares, mas não foi finalizada com sucesso, pois não havia um jogador para finalizar. No minuto seguinte, outra vez Júnior Tavares, mas o chute foi fraco, sem dificuldades para o goleiro defender.

Aos 12 minutos, Maicosuel faz uma belíssima jogada, encontrou Pedro Augusto que finalizou, mas a zaga conseguiu afastar. Aos 20 minutos, novamente ótima chance para o São Paulo. Bissoli dominou, Paulo Henrique ficou com a bola, driblou e mandou o chute, por pouco a bola não entrou.

Três minutos após essa ótima chance, Anderson Cavalo que tinha acabado de entrar em jogo recebeu cruzamento de Régis, o atleta só cabeceou para o fundo das redes. Sidão tentou defender, mas a bola entrou.

O São Paulo reagiu e foi para o empate, Marquinhos, Paulo Henrique e Bissoli vieram em boa jogada, Bissoli girou e finalizou, mas Rodrigo Viana fez boa defesa, evitando o 1 a 1.

Já quase no fim da segunda etapa, o São Bento teve falta perigosa próximo a área, e após jogada ensaiada Maicon Souza finalizou. São Bento 2 a 0. Pela comemoração do gol, o técnico Paulo Roberto Santos foi expulso de campo.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo, mas nada mudou. São Bento 2 a 0 São Paulo