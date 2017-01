Com apenas Marquinhos de novidade, Sport volta às atividades no CT José Médicis

Em dia marcado por trabalhos físicos, 18 jogadores participam do primeiro treinamento da temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A tarde dessa segunda-feira (9), no CT José Médicis, foi de surpresas no Sport. No dia marcado pela reapresentação para a temporada, apenas 20 jogadores integraram o elenco, com dois sendo ausentes do treino. A única novidade foi o meia-atacante Marquinhos, que ainda não teve o contrato assinado após se desligar do Internacional, onde estava em 2016.

Quem não realizou as atividades foram o meia Everton Felipe, no DM e que está envolvido em negociações, e o volante Rithely. O cabeça de área convocou toda imprensa para uma coletiva no período matinal e assegurou renovação até 2022, além de 100% do passe vinculado ao Leão.

O time retornou aos treinamentos visando a disputa da Taça Ariano Suassuna contra o The Strongest, marcada para o dia 22 de janeiro e que vai ser disputado na Arena de Pernambuco. O grupo foi composto pelos jovens da base, que vão atuar pela equipe no Estadual, depois de serem destaque nos respectivos torneios das suas categorias.

Avaliações físicas marcaram retorno às atividades no Leão da Ilha (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Para manter um bom condicionamento físico ao longo de todo o 2017, os atletas leoninos vão passar a primeira semana da pré-temporada só focando tal trabalho. Ciente disso, o departamento médico destina um curto e intenso período para uma bateria de avaliações, buscando dar a melhor preparação possível, conforme destacou o fisiologista Inaldo Freire.

"São muitos testes. Fazemos avaliações de força, funcionais, posturais e médicas. Os resultados dão raio X de cada um e, apenas a partir daí, trabalharemos em cima das deficiências individuais. O famoso teste de percentual de gordura entrega quem exagerou nas férias. É nesse que os jogadores ficam com medo, mas o nosso grupo geralmente não nos dá muito trabalho. Em média, nos últimos anos, o ganho de gordura e peso sempre fica dentro do normal, por volta dos 2% e 2kg", declarou o profissional, cujo discurso foi complementado pelo preparador físico Ricardo Henriques, que ressalta a integração dos setores.

"A pré-temporada é muito importante para o restante do ano e, dessa vez, teremos menos tempo que o normal. Por isso, nós não podemos desperdiçar nenhum tipo de informação. Tudo que vier desses testes que estão sendo feitos ajudará muito a preparação física. Como já não temos tempo, teremos que ser precisos. Cada jogador trabalhará a sua deficiência", afirmou Ricardo.

Rubro-negros terão semana recheada de atividades em dois períodos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Os rubro-negros seguem se preparando já na manhã desta terça-feira (10), novamente no CT em Paratibe. De quarta-feira (11) à sexta-feira (13), haverá concentração, enquanto no sábado (14) somente matinal e o domingo (15) está reservado para folga. Confira quem esteve no CT e que deve integrar o plantel ao longo do ano

Goleiros: Agenor e Maílson

Zagueiros: Ronaldo Alves, Oswaldo, Matheus Ferraz e Henríquez

Laterais: Samuel Xavier (D) e Mansur (E)

Volantes: Ronaldo, Neto Moura, Rithely (não treinou) e Thallyson (base)

Meias: Everton Felipe (departamento médico) e Fábio

Atacantes: Rogério, Reinaldo Lenis, Patrick (base) e Marquinhos (não foi anunciado)