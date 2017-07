Jogo Sport x Palmeiras AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

​Alô amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão do jogo Sport x Palmeiras ao vivo online da Série A do Campeonato Brasileiro 2017.

Diante de tantas ausências no Palmeiras, o técnico Cuca confirmou a titularidade do goleiro Jailson, que começou o jogo contra o Flamengo no lugar de Fernando Prass, garantindo o placar defendendo o pênalti de Diego já na segunda etapa.

Outro que não deve ir a campo pelo lado do Sport é o atacante Osvaldo, que também se lesionou na mesma partida. O departamento médico do clube informou que ambos os jogadores são reavaliados diariamente, mas seguem sem condições, até mesmo pelo tempo sem treino e a proximidade do jogo.

A partida vem sendo cercada de bastante expectativa pelos dois lados, pois será um dos confrontos de maior destaca desta rodada, dada a posição em que ambos se encontram na tabela da competição. Desta maneira, os torcedores correram logo atrás de ingressos e esgotaram a maior parte dos setores, restante apenas a comercialização para os proprietários de cadeiras e camarotes, ficando assim o número superior a 37 mil torcedores já garantidos de maneira antecipada.

O alviverde vai a campo com grandes desfalques, por suspensão, Dudu, Tchê Tchê, Borja e Michel Bastos não jogam e até realizaram treino separado. Como se não bastasse, o atacante William se machucou na última partida e ficará de fora por até seis meses. Sem seus dois centroavantes, Cuca antecipará a estreia de Deyverson no ataque do time.

De fora da equipe desde o confronto contra a Chapecoense, não será desta vez que os pernambucanos terão a volta de seu ídolo Magrão, que segue lesionado com desconforto na coxa. Com isso, Agenor segue na meta dos rubro-negros.

Já o Palmeiras vem de um empate contra o Flamengo e segue sua excursão pelo Brasil e aproveitando para engrenar de vez no campeonato e buscando mais entrosamento do elenco. Se vencer, ultrapassa o adversário na tabela e assume a quinta colocação.

O Sport vem de uma excelente goelada por 4 a 0 diante do Atlético-GO, com destaque para André, autor de dois gols e um, um golaço. Com 24 pontos e dependendo do resultado do Santos, o time pode entrar de vez na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida Sport x Palmeiras ao vivo, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.