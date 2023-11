Sul Americano de FA: Colômbia conquista vitória histórica contra o Chile em Brasília

Nesta quarta-feira (29) teve início o primeiro Sul-Americano de Futebol Americano, competição que reúne as seleções do Brasil, Chile e Colômbia em Brazlândia (DF) para um triangular. E na partida que marcou o kickoff do torneio, os colombianos levaram a melhor e venceram a equipe chilena por 29 a 00.

O jogo foi realizado no Estádio Chapadinha, em Brazlândia. Antes da bola “voar”, as delegações das três seleções desfilaram para o público presente. E quando finalmente foi dado o kickoff, Colômbia e Chile ficaram frente a frente pela primeira vez na história da modalidade.

E logo em sua primeira campanha no Sul Americano, a Colômbia chegou a redzone e não desperdiçou a oportunidade. Passe do quarterback #2 Joan Carrillo para o wide receiver #16 Jonathan Alexander, e com o extrapoint convertido pelo #69 Alejandro Jimenez, a equipe tricolor abriu 07 a 00 no placar logo nos primeiros minutos de partida.

Enquanto o ataque chileno não conseguia evoluir as jogadas e superar a forte marcação dos adversários, a “defesa roja” conseguiu diminuir o ímpeto colombiano, empolgados com o primeiro TD anotado no primeiro quarto.

Mas, antes da partida ir para o intervalo, o ataque colombiano voltou a encontrar espaço na defesa chilena e conseguiu o seu segundo touchdown, desta vez com passe do QB #18 Andrés Duque para #15 Alexander Hernandez, que conseguiu entrar na endzone e ampliar a vantagem. Novamente o extrapoint foi convertido novamente por Alejandro Jimenez.

No segundo tempo, a Colômbia conseguiu ampliar o seu domínio e controlar melhor o jogo. Foram duas interceptações a favor da equipe colombiana, e o ataque chileno pouco conseguiu produzir durante os dois últimos períodos.

Com o controle total do jogo, a Colômbia ampliou com mais dois touchdowns no último quarto. O terceiro TD da seleção tricolor foi anotado em uma corrida curta do #12 Francisco Bedoya e novamente extrapoint convertido por Alejandro Jimenez. O último, que deu números finais ao placar da partida, também foi em uma corrida curta, mas desta vez do #22 Jeysson Saavedra. A equipe foi para a conversão de dois pontos e teve sucesso, com o #13 Andrés Villa.

Com a vitória por 29 a 00 obtida nesta quarta-feira diante dos chilenos, a Colômbia vai encarar o Brasil Onças na próxima sexta-feira às 18h no Estádio Chapadinha com a possibilidade de conquistar de forma antecipada, o título da competição. A partida marcará o retorno da seleção brasileira masculina de futebol americano aos gramados após seis anos do último duelo, contra a Argentina no Estádio do Mineirão em 2017.

Todos os jogos do Sul Americano de FA serão transmitidos no canal oficial da CBFA no YouTube.