Verstappen celebra vitória no GP da Hungria: "Tivemos uma estratégia muito boa"

Uma corrida com estratégias vencedoras de Red Bull e Mercedes e um tiro no pé da Ferrari. Essa poderia ser a sinopse do Grande Prêmio da Hungria na Fórmula 1 em 2022. Um pódio que lembrou muito a temporada passada e complicou Charles Leclerc na corrida para alcançar Max Verstappen no campeonato de pilotos.

Em um pequeno resumo, o piloto da Red Bull saiu do décimo lugar para liderar com sobras a corrida. Lewis Hamilton acelerou da sétima colocação de largada para terminar como segundo melhor na Hungria. O pódio foi finalizado com George Russell, que batalhou com os dois pilotos da Ferrari e ficou no terceiro lugar.

Após vencer uma prova onde saiu do décimo lugar, Max Verstappen celebrou os 258 pontos no campeonato de construtores, se afastando cada vez mais do segundo colocado, Charles Leclerc, que tem 178.

Estratégia fez a diferença

Max Verstappen talvez não esperasse chegar tão longe, em condições adversas na Hungria. O piloto revelou isso na entrevista após a vitória neste domingo (31). "Primeiro, eu estava esperando em chegar próximo a um pódio."

O piloto da Red Bull colocou a vitória em um trabalho da equipe: "Condições muito complicadas lá fora, mas tivemos uma estratégia muito boa. E mesmo com um 360º [Max Verstappen rodou sozinho na pista], vencemos a corrida. Foi muito divertido."

DRS na qualificação mudou tudo para Lewis

Lewis Hamilton, que largou em sétimo, lamentou o problema com a ativação da DRS no treino qualificatório do sábado (30), mas celebrou o segundo lugar alcançado na Hungria.

"Se tivéssemos tido uma classificação um pouco melhor ontem, se o DRS estivesse bem, estaríamos na corrida pela vitória, mas dois segundos lugares seguidos... Estou muito feliz", afirmou o heptacampeão.

O piloto 44 sonha em melhorar o posicionamento da Mercedes no restante do torneio: "Espero que possamos trazer um pouco mais para a segunda parte da temporada e começar a lutar com os outros na frente."

Piloto inglês celebra trabalho em equipe

O outro inglês da Mercedes celebrou um final de semana memorável. George Russell se disse muito contente e parabenizou aos seus companheiros: "Trabalho incrível da equipe. Pole position ontem e pódio duplo - definitivamente estamos progredindo, muito orgulhosos do trabalho que fizemos."

E agora, como fica?

A Fórmula 1 terá uma pausa de praticamente um mês até a próxima etapa. O Grande Prêmio da Bélgica, no autódromo de Spa-Francorchamps, está programado para o dia 28 de agosto. Ainda restam, além da etapa belga, as corridas nos Países Baixos, na Itália, em Singapura, no Japão, nos Estados Unidos, no México, no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos.

Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos e a Red Bull tem vantagem de quase 100 pontos no torneio de construtores, com 431, contra 334 da Ferrari.