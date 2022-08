Em épica atuação, Verstappen sai do pelotão intermediário e vence GP da Hungria

Nada como um dia após o outro. Max Verstappen teve problemas no treino classificatório, largou em décimo, ultrapassou dez pilotos e conseguiu uma vitória incrível no Grande Prêmio da Hungria na temporada 2022 da Fórmula 1. Com uma atuação digna de gênio, o neerlandês escalou o pelotão e ainda contou com mais uma trapalhada da Ferrari com os seus pilotos para garantir mais uma taça e ficar tranquilo no campeonato, com 80 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

Menção honrosa mais uma vez para a dupla de pilotos da Mercedes, com a segunda dobradinha consecutiva no pódio. Lewis Hamilton terminou em segundo e George Russell, mesmo largando na pole, chegando em terceiro. Como de costume nesta temporada, mais uma prova difícil para a Ferrari nos boxes. Charles Leclerc até conseguiu liderar a corrida, mas os pneus duros não eram adequados e teve que fazer três paradas, diante disso cruzando em sexto, enquanto Carlos Sainz ficou no quarto posto.

Largada sem nenhuma alteração na ponta

Dada a bandeirada verde, George Russell teve autoridade de segurar o Carlos Sainz e sustentou a ponta. Na parte de trás, Lewis Hamilton teve uma boa largada e escalou duas posições, enquanto o Verstappen também ultrapassou dois carros e agora é sétimo. Na nona volta, o atual campeão mundial já era o sexto colocado, subindo cinco posições. No encalço de Hamilton e Norris, ele até tentou um pressão no piloto inglês, mas teve dificuldade de segui-lo.

Na volta 17 começaram as primeiras paradas, se iniciando com o ponteiro da prova. Ele se dirigiu aos boxes e colocou os pneus macios e, na volta seguinte, Sainz também seguiu o novato inglês. No entanto nada adiantou para a Ferrari. Mesmo com erro da Mercedes, a escuderia italiana fez o mesmo e voltou atrás, mantendo as posições. Leclerc se manteve na pista e optou por não parar.

Charles Leclerc pressiona e toma liderança

Russell estava tranquilo na ponta até a 29ª volta, quando começou a pressão de Leclerc. Na primeira tentativa, o estreante da Mercedes segurou o monesgasco, mas na volta seguinte não teve jeito, o ferrarista se deslocou por fora e enfim conquistou a ultrapassagem.

Vestappen realizou a parada primeiro que Hamilton, conseguiu tomar a quarta posição do inglês e agora estava na cola de Sainz com pneus mais completos. No pelotão intermediário, Yuki Tsonoda rodou sozinho, mas voltou para a prova.

Recital: Ferrari erra, Verstappen lidera e vence

Um pouco mais da metade da corrida, começou a segunda série de paradas. Primeiramente, Verstappen que trocou os compostos para pneus macios e, em seguida, Leclerc usou jogo duro. A desvantagem era nítida entre os dois rivais na luta pelo título. Com os pneus bem mais rápidos que o monegasco, Max conseguiu uma ultrapassagem tranquila, mesmo tento um momento de tensão onde rodou sozinho após a passagem caindo duas posições, mas ele escalou novamente e passou pela segunda vez, deixando a Ferrari de Charles para trás.

Parece que não era mesmo o dia do piloto da Ferrari. Com os compostos mais lentos, ele não tinha rendimento e perdeu as posições para as Mercedes. Então diante disso, resolveu fazer a terceira parada, caindo para sexto, e, desta vez, trocou para os macios extremos que era o certo naquele momento.

Porém faltando três voltas para terminar, Valtteri Bottas teve problemas no motor, abandonando na chicane da curva 10 e acionando o carro de segurança virtual. No entanto, nada que tirasse o brilho de Verstappen que após a bandeira verde passeou e cruzou a linha de chegada em primeiro, conquistando uma vitória fantástica.

Seguido logo atrás por Hamilton, o seu quarto pódio seguido no campeonato, completado por George Russell, que mesmo saindo na pole cruzou em terceiro. No lado da Ferrari só lamentação, uma prova que prometia virou pesadelo, com o Leclerc chegando em sexto e Sainz em quarto.

Sequência

Com o resultado, Max Verstappen chega aos 258 pontos, seguido por Charles Leclerc, com 178, e Sergio Pérez, com 173. Após quatro provas nos últimos cinco fins de semana, a Fórmula 1 para por praticamente um mês. O retorno está previsto para o próximo dia 28 de agosto, com o Grande Prêmio da Bélgica, no autódromo de Spa-Francorchamps.