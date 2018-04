Ronaldo marca golaço de bicicleta, é ovacionado e conduz goleada do Real Madrid sobre Juventus

Uma atuação impecável. Assim podemos resumir o jogo de Cristiano Ronaldo diante da Juventus, nesta terça-feira (3), no Allianz Stadium, em Turim. Pela partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League, o astro português comandou a vitória merengue por 3 a 0 e foi ovacionado pela torcida juventina. Ele marcou dois gols, sendo um bicicleta, e deu a assistência para o terceiro, anotado por Marcelo.

O show de Cristiano em Turim começou cedo. Logo aos três minutos de jogo, o gajo aproveitou lance construído por Isco na linha de fundo e, esticando a perna direita, botou a bola para dentro. A Juventus soube se portar após o gol e quase empatou, mas o goleiro Keylor Navas operou um milagre em chute à queima-roupa de Higuaín.

Toni Kroos, cabeça pensante do meio-campo merengue, acertou uma bomba no travessão de Buffon ainda no primeiro tempo. O Real Madrid voltou do intervalo com a mesma sede que terminou a etapa inicial, e Cristiano Ronaldo tirou tinta da trave em chute cruzado.

CR7 é o artilheiro isolado da Champions League 2017/18, com 14 gols em nove jogos

O lance mais impactante da noite em Turim, contudo, sairia um pouco mais tarde. A defesa da Juventus bateu cabeça, o camisa 7 ficou com a bola e rolou para Vázquez arrematar; Buffon espalmou para o lado. Carvajal pegou a sobra e cruzou para a área, onde Cristiano Ronaldo emendou uma bicicleta antológica – seu pé direito estava acima da cabeça do lateral De Sciglio – e estufou as redes do goleiro. Ao sair para comemorar, em direção à bandeirinha de escanteio, o gajo recebeu aplausos de torcedores da Vecchia Signora.

Cristiano Ronaldo recebeu o carinho da torcida juventina após o golaço de bicicleta (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A vida do time espanhol ficou ainda mais fácil quando Dybala, um dos destaques da Juventus na temporada, recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Carvajal e foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o Real Madrid se impôs ainda mais sobre os bianconeri e fechou o placar. Marcelo avançou pela ponta esquerda, tabelou com Cristiano Ronaldo, tocou por cima de Buffon e fez 3 a 0.

Nos últimos minutos do confronto, Kovacic carimbou o travessão da Juve, Cristiano exigiu boa defesa de Buffon e, sozinho na área, perdeu a chance de ampliar o marcador, chutando por cima da meta. Ainda, Cuadrado saiu na cara de Navas, mas bateu à direita do gol madridista.

Agora, o Real Madrid poderá perder por até dois gols de diferença no duelo de volta que mesmo assim avançará às semifinais. Já a Juventus precisará de uma remontada histórica para se classificar à próxima fase. O segundo jogo está marcado para as 15h45 da próxima quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, em Madri.