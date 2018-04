Elétrico, Liverpool atordoa City no primeiro tempo e leva grande vantagem para jogo da volta

Em um dos jogos que encerraram as partidas de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2017/18, o Liverpool bateu de maneira convincente o Manchester City, que vem em grande temporada. No jogo desta quarta-feira (4), os Reds venceram por 3 a 0 os Citizens, com gols de Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain e Sadio Mané.

Os comandados de Jürgen Klopp não tiveram medo de impor o seu jogo no início da partida, coisa que costuma acontecer nessa fase das partidas em que o time de Merseyside está em campo. Logo com 11 minutos, Salah tratou de abrir o contador em um contra-ataque rápido que terminou com Firmino tentando o gol. Ele acabou errando, mas recuperou a bola e rolou para o egípcio completar.

O segundo veio apenas nove minutos depois, com Chamberlain, que chutou de média distância depois de passe dividido de Milner para ampliar a vantagem. Naquela altura, o City tentava não cair no jogo de pressão alta que o Liverpool tanto sabe fazer. Mas acabou caindo novamente. Dessa vez com Mané, aos 30 minutos, que recebeu cruzamento de Salah e mandou de cabeça para o fundo das redes, dando números finais ao jogo ainda no primeiro tempo

Na segunda etapa, o time de Manchester tentou fazer o mesmo que havia feito na partida entre os dois nesse mesmo estádio válida pela Premier League, quando quase conseguiu empatar uma larga vantagem contrária. Sané, Gündogan e até Gabriel Jesus se esforçaram na tentativa de melhorar a situação dos Citizens para o jogo de volta, mas sem sucesso. O time de Klopp saiu de Anfield com um resultado preciso e fundamental para as pretensões na competição.

As duas equipes voltam a se enfrentar na semana que vem, na terça-feira (10), às 15h45, dessa vez em Manchester, no Etihad Stadium. Para que o Liverpool avance, uma vitória, empate e derrotas por dois gols de diferença ou três, desde que marque ao menos uma vez, é suficiente. Para o City, só interessa o triunfo por quatro gols de diferença. Novo 3 a 0 leva à prorrogação.