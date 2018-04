Werner desequilibra e Leipzig sai na frente do Marseille pelas quartas da Europa League

O RB Leipzig conquistou um importante resultado diante do Olympique de Marseille no confronto de ida das quartas de final da Uefa Europa League nessa quinta feira (5). Jogando em casa, o time germânico venceu pela diferença mínima, com gol marcado por Timo Werner, no final do primeiro tempo. Com o resultado, o Leipzig pode até empatar para conquistar uma inédita semifinal europeia, loga em sua primeira temporada disputando competições continentais. Para os franceses, apenas a vitória pela diferença mínima para prorrogação ou por mais de dois gols (sem que os alemães marquem) interessa no jogo que será na próxima semana, no Estádio Vélodrome.

Nos primeiros minutos, os visitantes tentaram se lançar ao ataque, mas logo esbarraram na defesa adversária, que teve Konaté como titular na vaga de Willi Orban, lesionado. Os alemães jogaram no seu tradicional 4-2-2-2, enquanto Rudi Garcia colocou a campo um time ofensivo no 3-4-3, buscando explorar as subidas pelas laterais de campo. A equipe da casa melhorou à partir dos 20 minutos, mas também esbarrava na boa marcação do Marseille.

Aos 41, Sarr arriscou ótimo chute mas o travessão salvou Gulácsi, que seria heroi minutos depois, já nos acréscimos, com duas defesas importantíssimas em chutes do mesmo Sarr e Anguissa. No contra ataque, Forsberg vê Werner avançar em velocidade pela direita, toca para o centroavante que passa pela marcação de Kamara ao cortar para dentro da área e finaliza de canhota, fraco, por baixo de Yohann Pelé, que aceitou. Foi o sétimo gol do alemão em competições europeias com a camisa do RB Leipzig, quatro na UEL e três na Uefa Champions League, onde o time foi eliminado ainda na primeira fase.

Foto: Ronny Hartmann/Getty Images

Na segunda etapa, os visitantes buscaram o empate com Payet, mas sem assustar Gulácsi. O RB seguia pressionando nos contra ataques e nas jogadas bem trabalhadas, mas não obrigou o goleiro adversário à grandes defesas e nem se lançou completamente ao ataque, em sinal de satisfação ao bom resultado conquistado em seus domínios.

Antes do confronto de volta, as equipes entram em campo pelos respectivos campeonatos nacionais neste fim de semana. O Olympique de Marseille recebe o Montpellier no Vélodrome, às 16h do domingo (8), pela 31ª rodada da Ligue 1. Por sua vez, o RB Leipzig encara o Bayer Leverkusen às 15h30 da segunda-feira (9), na Red Bull Arena, pela 29ª rodada da Bundesliga.