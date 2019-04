Cuevas vira sobre Ramos-Vinolas e garante tri consecutivo no Brasil Open

Na noite desta segunda-feira (06), ocorreu o último dia de jogos válidos pela 17ª edição do Brasil Open de Tênis de 2017, o ATP 250 de São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o torneio aconteceu nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, na zona Sul de São Paulo.

Na última partida da chave de simples, o atual bicampeão do torneio - Pablo Cuevas do Uruguai - bateu o cabeça de chave número dois - o espanhol Albert Ramos Vinolas - por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/4 e 6/4, em duas horas e 59 minutos de jogo.

Este foi o sexto título de torneios da série ATP na carreira de Cuevas, sendo o terceiro seguido apenas em São Paulo. Além da capital paulista, em 2014, o uruguaio levantou dois troféus: em Bastad e Umag. No ano passado, foi campeão do Rio Open.

O jogo

O início do jogo foi muito bom para os dois jogadores. Sacando bem, ambos confirmaram os seus serviços sem dificuldades. Ramos-Vinolas teve seu serviço ameaçado e precisou salvar dois break points, enquanto Cuevas teve um jogo mais tranquilo. O set foi para a disputa no tiebreak.

Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

O uruguaio começou sacando e cada tenista conquistou um minibreak. No quinto ponto disputado, Cuevas teve seu serviço quebrado e viu Ramos-Vinolas avançar no placar com 4-3. O espanhol aproveitou as chances e quebrou mais uma vez o adversário para fechar o set em 7-3 depois de uma hora de jogo.

O segundo set começou muito bom para o uruguaio que passou a ser mais agressivo enquanto seu adversário caiu de rendimento. Cuevas quebrou o saque do espanhol no terceiro game e passou a liderar o placar por 2-1. Em seguida teve dificuldades para confirmar seu serviço, mas conseguiu e abriu 3-1. Porém, na sequência, Albert conseguiu empatar.

Nesta segunda-feira, a partida foi retomada às 18h. Pablo entrou em quadra melhor: quebrando o serviço do adversário, fechou o set em 6/4 para empatar. Embalado, na terceira e decisiva parcial, o tenista do Uruguai manteve o ritmo para fechar com outro 6/4.

Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Na final de duplas do torneio, os brasileiros André Sá e Rogério Dutra Silva levantaram o troféu depois de passarem por Marcelo Demoliner do Brasil e Marcus Daniell da Nova Zelândia na decisão.

LEIA MAIS: Sá e Rogerinho superam dupla de Demoliner e conquistam o título do Brasil Open

Entre os dias 27 de fevereiro e seis de março ocorre o Brasil Open de 2017. Disputado nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, o torneio contou com a participação de Pablo Cuevas, Thomaz Bellucci e Fabio Fognini. O atual campeão é o uruguaio Cuevas. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.