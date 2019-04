Premier de Cincinnati: Pliskova arrasa na estreia; Kerber é eliminada por Makarova

O terceiro dia de competição no WTA Premier de Cincinnati foi realizado nesta quarta-feira (16). Dia de estreia das principais cabeças de chave na competição e de zebras como a eliminação de Angelique Kerber (#3) para Ekaterina Makarova (#39). O adeus da ex-número um do mundo diminuiu as adversárias de Karolina Pliskova (#1) na briga pelo topo do ranking. Ao contrário da alemã, a tcheca atropelou sua oponente nesta segunda rodada.

Pliskova arrasou Natalia Vikhlyantseva (#64) por dois sets a zero, parciais de 6-2/6-3, em 1h09. A russa chegou a fazer uma boa partida, mas não soube aproveitar as chances que teve. Ao contrário da tcheca, que foi mais decisiva nos momentos importantes. Pliskova foi firme em seu serviço e perdeu apenas dois pontos quando jogou com seu primeiro saque.

As duas parciais foram bem semelhantes. Pliskova conquistou uma primeira quebra no quarto game (3-1) e a ampliou no oitavo, fechando em 6-2 a primeira. Já no segundo set, a tcheca conquistou a vantagem novamente no quarto game e ela já foi suficiente para garantir sua vitória na estreia.

Karolina Pliskova vai encarar na terceira rodada a italiana Camila Giorgi (#82), que surpreendeu a australiana Daria Gavrilova (#26) por dois sets a um. Este será o quinto confronto entre elas, Pliskova lidera a série com três vitórias.

Kerber dá adeus a Cincinnati

Foto: WTA/Divulgação

A maior zebra da competição até então é Kerber. A alemã acabou eliminada pela russa Ekaterina Makarova em uma partida dramática que envolveu os três sets e terminou com as parciais de 6-4/1-6/7-6(11), após 2h41 de jogo.

A russa sofreu com fortes cãibras na perna, mas mesmo assim se manteve firme, precisando de oito match points para fechar a partida. Kerber chegou a ter um a seu favor, mas não conseguiu consumá-lo.

Makarova espera por Sloane Stephens (#151) na próxima rodada. A norte-americana desbancou a tcheca Petra Kvitova (#14) por 6-2/6-3.

O WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 14 e 20 de julho. A atual campeã é a tcheca Karolina Pliskova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.