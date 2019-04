Elina Svitolina vence de forma dominante e encerra sequência de vitórias de Naomi Osaka

A cabeça de chave #4 Elina Svitolina não deu chances para a número #22 do mundo e campeã de Indian Wells, Naomi Osaka. Em partida válida pela segunda rodada do WTA de Miami, Svitolina aproveitou-se do cansaço da japonesa e fez grande partida, vencendo por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23. A adversária da ucraniana na terceira rodada será a vencedora do confronto entre a cabeça de chave #26 Daria Gavrilova e a qualifier Andrea Petkovic.

Osaka, que havia eliminado Serena Williams na primeira rodada em Miami, depois de ter vencido o título em Indian Wells, demonstrou sinais de cansaço, após vencer oito jogos em sequência. A japonesa, que atingiu o melhor ranking de sua carreira na última atualização, batalhou no primeiro set, mas não foi páreo para Svitolina. A ucraniana venceu seu 16º jogo na temproada.

O primeiro set na Quadra Central em Miami foi de altíssimo nível. Apenas duas duplas faltas, poucos erros não-forçados, além de grandes ralis. As duas tenistas confirmaram seus primeiros games de serviço, até Svitolina aproveitar erros não-forçados no terceiro game e quebrar o serviço. Porém, logo na sequência, Osaka subiu o nível e com grandes winners, devolveu a quebra para fazer 2/2.

O ritmo muito intenso da ucraniana forçou a japonesa a tentar mais bolas vencedoras, mas a consistência da número 4 do mundo rendeu uma quebra no sétimo game: 4/3. Os games seguintes continuaram o mesmo padrão, com grandes pontos, mas Svitolina prevaleceu e confirmou o saque no 10º game, apesar das dificuldades, para fechar em 6/4, em 40 minutos.

Svitolina cedeu poucas chances na segunda parcial. A ucraniana quebrou no primeiro e no terceiro game, além de ter confirmado seus dois primeiros serviços. Osaka só conseguiu seu primeiro game após estar perdendo por 4/0, e teve que salvar dois break points para consegui-lo - usando de dropshots e fechando com um ace.

Porém, a ucraniana voltou a confirmar seu saque no sexto game - Elina venceu todos os pontos em suas três primeiras passagens no saque. A japonesa teve dificuldades para confirmar seu serviço novamente - evitou dois match points, mas conseguiu fazer 2/5. No último game da partida, Osaka chegou a ter dois break points, mas Svitolina novamente subiu seu nível no saque e fechou em 6/2, em 43 minutos.

