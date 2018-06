Thiem acaba com sonho de Cecchinato e avança à sua primeira final de Grand Slam

Semifinalista em 2016, 2017 e cabeça de chave número sete do torneio, Dominic Thiem conseguiu, enfim avançar para uma decisão em Roland Garros. O austríaco enfrentou a sensação italiana, #72 Marco Cecchinato, e venceu por três sets a zero, parciais de 7/5, 7/6(10) e 6/1, em 2h20.

O início foi de domínio de Thiem, mas o seu oponente endureceu a primeira parcial, fazendo jogo duro e desfilando sua esquerda de uma mão e seu primeiro saque potentes. Porém, mesmo assim, a vitória foi confirmada para o austríaco na primeira parcial para por 7/5.

Mas, para o agrado dos torcedores presentes, Cecchinato subiu ainda mais o nível na segunda parcial, fazendo jogo duro e levando o set para um tie break eletrizante e épico. Mesmo com duas oportunidades para fechar a segunda parcial, o italiano foi muito irregular, deixou sua chance escapar e Thiem capitalizou por 12-10 fechando assim o segundo set em 1h05.

Acusando cansaço físico e mental no terceiro set, Cecchinato exigiu pouco do austríaco na última parcial. Em um set fácil e rápido, com poucas trocas de bola, muitos winners do número oito, Thiem levou a melhor por 6/1, fechando o embate em três sets a zero.

Tenistas trocaram cumprimentos na rede após vitória de Thiem (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

“Eu acho que a chave pra minha vitória foi o segundo por conta do tie break ter sido muito disputado. Salvei dois set points e, por sorte, fechei o set. Estava 6/4 e, a única que me passava pela cabeça, era vencer esse tie break mas errei um voleio fácil naquele momento e aquilo me trouxe um pressentimento ruim”, falou Thiem sobre o seu momento complicado no segundo set que venceu por 12-10 no tie break.

“O importante agora é fazer uma boa recuperação amanhã, tomar um bom café da manhã amanhã. Mais importante ainda, será estudar seja lá quem for meu adversário na final e voltar com gás total no domingo”, enfatizou o austríaco na sua entrevista na quadra para o ex-tenista francês Cédric Pioline

Essa será a primeira final de Thiem em Grand Slam da sua carreira, que espera agora o vencedor do confronto entre o #6 Juan Martín Del Potro, e o #1 Rafael Nadal, dez vezes campeão do torneio francês.