Até logo, terra batida. Olá, grama!

Conhecida pela sua elegância, a temporada de grama é também falada como a temporada das lesões – as piores lesões costumam sair nessa superfícies. Apesar de curta, a temporada de grama é a grande favorita de muitos tenistas devido ao fato de: Wimbledon. Todo o tenista da atualidade sonha em levantar o troféu do Slam mais popular do mundo.

Quem defende o quê?

No masculino:

11/06 – 17/06 Stuttgart - MercedesCup Simples: Lucas Pouille (250 pontos)

11/06 – 17/06 Stuttgart - MercedesCup Duplas: Jamie Murray/Bruno Soares (250 pontos)

11/06 – 17/06 s'Hertogenbosch - Libema Open Simples: Gilles Muller (250 pontos)

11/06 – 17/06 s'Hertogenbosch - Libema Open Duplas: Lukasz Kubot/Marcelo Melo (250 pontos)

18/06 – 24/06 Queen's - Fever-Tree Championships Simples: Feliciano Lopez (500 pontos)

18/06 – 24/06 Queen's - Fever-Tree Championships Duplas: Jamie Murray/Bruno Soares (500 pontos)

18/06 – 24/06 Halle - Gerry Weber Open Simples: Roger Federer (500 pontos)

18/06 – 24/06 Halle - Gerry Weber Open Duplas: Lukasz Kubot/Marcelo Melo (500 pontos)

24/06 – 30/06 Antalya - Turkish Airlines Open Simples: Yuichi Sugita (250 pontos)

24/06 – 30/06 Antalya - Turkish Airlines Open Duplas: Robert lindstedt/Aisam-ul-haq Qureshi (250 pontos)

25/06 – 30/06 Eastbourne Simples: Novak Djokovic (250 pontos)

25/06 – 30/06 Eastbourne Duplas: Bob Bryan/Mike Bryan (250 pontos)

02/07 – 15/07 Wimbledon Simples: Roger Federer: (2000 pontos)

02/07 – 15/07 Wimbledon Duplas: Lucasz Kubot/Marcelo Melo (2000 pontos)

No feminino:

11/06 – 17/06 s'Hertogenbosch - Libema Open Simples: Anett Kontaveit (250 pontos)

11/06 – 17/06 s'Hertogenbosch - Libema Open Duplas: Kirsten Flipkens/Dominika Cibulkova (250 pontos)

11/06 – 17/06 Nottingham - Nature Valley Open Simples: Donna Vekic (250 pontos)

11/06 - 17/06 Nottingham - Nature Valley Open Duplas: Monique Adamczak/Storm Sanders (250 Pontos)

18/06 – 24/06 Birmingham - Nature Valley Classic Simples: Petra Kvitova (470 pontos)

18/06 – 24/06 Birmingham - Nature Valley Classic Duplas: Ashleigh Barty/Cassey Dellacqua (470 pontos)

18/06 – 24/06 Mallorca Open Simples: Anastasija Sevastova (280 pontos)

18/06 -24/06 Mallorca Open Duplas: Martina Hingis/Latisha Chan (280 pontos)

24/06 – 30/06 Eastbourne Simples: Karolina Pliskova (470 pontos)

24/06 – 30/06 Eastbourne Duplas: Martina Hingis/Latisha Chan (470 pontos)

02/07 – 15/07 Wimbledon Simples: Garbiñe Muguruza (2000 pontos)

02/07 – 15/07 Wimbledon Duplas: Elena Vesnina/Ekatarina Makarova (2000 pontos)

Rofer Feder e Garbiñe Muguruza posando com seus respectivos troféus (Foto: Pool/Getty Images)

Muitos torneios, muitos campeões. Muita coisa muda, já que algumas atletas desse cenário se aposentaram (Martina Hingis e Casey Dellacqua são exemplos). Quais são suas apostas para a temporada de grama? Você pode acompanhar toda a cobertura aqui na VAVEL Brasil.