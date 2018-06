Federer bate Raonic no ATP 250 de Stuttgart e conquista seu 98º título na carreira

Roger Federer não cansa de bater recordes. Na manhã deste domingo, o suíço sagrou-se campeão do ATP 250 de Stuttgart com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6(3) sobre o canadense #35 Milos Raonic, em apenas 1h18 de partida.

É o 98º título da carreira de Federer, que se aproximou ainda mais de Jimmy Connors, dono do recorde de mais títulos conquistados com 106 troféus. De quebra, o suíço que voltará a ser o número um do mundo, quebrará o próprio recorde de tenista mais longevo no topo do ranking.

Milos Raonic não havia perdido seu serviço ainda no torneio, escrita que Federer fez questão de quebrar logo no início da partida. No terceiro game da primeira parcial, o suíço quebrou o saque do canadense e controlou o set até o fim. Sacando muito bem, fechou em 6/4.

Raonic ficou com o vice (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

O segundo set permaneceu disputado com ambos dominando seus games de saque e não dando chances para o adversário. Foi então que no tie-break prevaleceu a genialidade de Federer. O tenista da Suíça conquistou dois pontos seguidos no saque de Raonic - o último deles com uma passada sensacional - abriu 6-3 e com um erro do adversário na rede fechou o jogo, garantindo o título da MercedesCup.

Federer disputará na próxima semana o ATP 500 de Halle, onde buscará sua décima conquista. Após o torneio na Alemanha, defenderá o título na grama sagrada de Wimbledon. Caso vença na Alemanha, o suíço poderá chegar a marca de 100 títulos na carreira triunfando em Londres.