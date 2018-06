Kvitova arrasa Goerges e garante vaga nas semis de Birmingham

Google Plus

Defendendo o título em Birmingham, a #8 Petra Kvitova confirmou o retrospecto contra a #13 Julia Goerges. Kvitova pecisou de apenas 1h06 para eliminar a alemã, vencendo pelas parciais de 6/1 e 6/4, garantindo vaga nas semifinais do Nature Valley Classic. A tcheca agora lidera o confronto direto por 5 a 1 e segue firme em busca do vice campeonato na grama inglesa.

Kvitova começou o primeiro set da forma que ela mais gosta: no comando. Não obteve um bom percentual de primeiro serviço, mas forçou o segundo, o que dificultou as devoluções da adversária alemã. Petra quebrou duas vezes, salvou break points e fechou o set em 6/1, em 30 minutos.

No segundo set, Goerges esteve mais ativa, apesar de ser quebrada logo no começo conseguiu ser um desafio maior para Petra. A alemã, apesar do bom ritmo, não foi capaz de parar a fúria de Petra e perdeu a parcial em 6/4, em 36 minutos.

Petra Kvitova enfrentará nas semifinais a romena #30 Mihaela Buzarnescu que derrotou Elina Svitolina em sets diretos. A tcheca venceu de virada o único confronto entre as duas, na final do WTA de Praga, em maio deste ano.