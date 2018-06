Sabalenka interrompe série de vitórias de Radwanska e vai à decisão de Eastbourne

A jovem #45 Aryna Sabalenka tem muitos motivos pra estar feliz, afinal, bater a #31 Agnieszka Radwanska não é algo fácil de se fazer. Além disso, com a ótima vitória em cima da polonesa, a jovem de 20 anos confirmou presença na primeira final em torneio Premier da carreira. Sabalenka triunfou com as parciais de 6/3 1/6 6/3 em um jogo de 1h55 - das cinco partidas da bielorrussa em Eastbourne, cinco foram decididas no terceiro set.

O primeiro set contou com um total de sete quebras de serviço. Ambas as tenistas enfrentaram dificuldades com o serviço, em especial com o segundo: Radwanska ganhou três de sete pontos, e Sabalenka foi ainda pior - dois de 13. A bielorrussa ganhou pontos mais importantes que a adversária, o que resultou na primeira parcial em seu favor: 6/3.

Sabalenka começou a cometer muitos erros no segundo set, sua agressividade tornou-se uma inimiga, e acabou ajudando a adversária - que, soube aproveitar com inteligência a caída no ritmo de jogo de Aryna. Radwanska jogou consideravelmente melhor, apesar de manter-se na defensiva, fez mais winners e acabou levando a parcial do segundo set: 6/1 e tudo igual no marcador.

E no terceiro set, Sabalenka voltou ao ritmo do primeiro. A bielorussa conseguiu quebrar a adversária, que novamente enfrentou problemas no serviço, conseguiu ser agressiva na hora de sacar e na hora de fazer devoluções e acabou por levar a terceira e última parcial da mesma forma que levou a primeira: 6/3.

No total foram 54 winners de Sabalenka, para 45 erros. Já Radwanska teve um número muito menor em ambos. No quesito serviço, a bielorrussa cometeu seis dupla faltas para dois aces; já a zer polonesaou ambas as estatísticas.

Radwanska fez uma excelente campanha de retorno à competição e certamente entrará em Wimbledon com grandes expectativas; Sabalenka por agora não pensa no Slam, pensa em sua final contra a dinamarquesa número 2 do mundo, Caroline Wozniacki que ocorrerá nesse sábado (30).