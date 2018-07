Maria surpreende e elimina Svitolina no 'apagar das luzes' na estreia em Wimbledon

A alemã #57 Tatjana Maria, venceu, já no anoitecer em Londres, a cabeça de chave número cinco, Elina Svitolina e se tornou uma das maiores zebras do dia. O trabalho foi duro, mas Maria venceu em três sets com parciais de 7/6(3), 4/6 e 6/1 assim avançando a segunda rodada de Wimbledon.

Maria com o seu jogo clássico de grama repleto de slices de ambos os lados - forehand e backhand - e uma movimentação rápida de passos curtos, mostrou como se faz para despachar uma especialista em pisos mais lentos como a quadra dura e a de saibro como Svitolina, em 2h09.

A veterana alemã é uma das seis mães jogando o torneio de simples desse ano em Wimbledon, uma lista que inclui a 23 vezes campeã de Grand Slam, Serena Williams, Katerina Bondarenko, a duas vezes campeã do Australian Open, Viktoria Azarenka, entre outras.

Talvez mais importasnte do que isso, ela foi uma das cinco mulheres que ganhou um título no piso de grama nessa temporada de 2018 na preparação para Wimbledon, ganhando seu primeiro título na carreira no WTA de Mallorca, em cima da campeã anterior, a letã Anastasija Sevastova.

Mais adaptada ao piso, Maria esteve dominante desde o início quando logo fez 5/1 no set de abertura. Já Svitolina sofria com sua movimentação, e chamou um tempo médico, pedindo para o fisioterapeuta checar o seu dedão do pé direito depois do sétimo game. A ucraniana, com ataduras e um curativo especial, deu sinais de luta e persistência quando salvou quatro set points tentando retomar a liderança no set por 6/5, mas a alemã mudou sua postura, levou a primeira parcial pro tie break e conseguiu fechar em 7-3.

Desolada e muito cansada, Svitolina foi três vezes quebrada pela sua oponente no segundo set, mas guerreira e brava levantando um game de zero, forçou um set decisivo ganhando o segundo set por 6/4.

Perdendo seu momentum no terceiro set e muito irritadiça, Svitolina logo ficou 5/0 atrás no placar no segundo set. Vendo a ucraniana não resistir e entregando pontos que geralmente não é do seu feitio, a alemã Maria, no 'apagar das luzes', não perdoou e fechou a conta em 6/1, após longas 2h09 de batalha.

Mas as coisas não ficarão mais moles para Maria na próxima rodada, ela enfrentará a ex-top 10 e atual #62 Kristina Mladenovic, que ralou para superar um set abaixo e ganhar contra a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, vencendo com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2.