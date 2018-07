Cilic supera Nishioka e estreia com autoridade em Wimbledon

Marin Cilic estreou no torneio de Wimbledon nessa segunda feira (02) vencendo com segurança o tenista japonês #256 Yoshihito Nishioka, número 256 do mundo, em 3 sets diretos. O triunfo do croata veio com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4, em apenas 1h46 em quadra. Este foi o primeiro confronto entre os dois jogadores.

Defendendo o vice-campeonato do ano passado, quando caiu na final para Roger Federer, Marin é um dos principais favoritos ao título desse ano no All England Club. O atual número cinco do ranking da ATP chegou à final de dois dos últimos quatro majors que disputou e vem de um importante título no tradicional torneio de Queen's, ocasião em que bateu o sérvio Novak Djokovic.

Hoje, os golpes potentes do fundo de quadra de Cilic lhe deram grande vantagem sobre o rival. O campeão do US Open de 2014 arriscou muito durante o jogo, colecionando 36 erros não forçados. Em compensação, conquistou o impressionante número de 44 bolas vencedoras.

Outro ponto forte na performance de Cilic foi o poderoso saque, que incomodou Nishioka durante todo o confronto. O japonês não encontrou o tempo da devolução contra o oponente, permitindo a Marin um excepcional índice de 89% dos pontos com o primeiro serviço em quadra. Depois de um fácil primeiro set, o croata foi cirúrgico nas séries seguintes, garantiu a classificação e confirmou a boa forma de seu jogo na grama.

O próximo adversário de Cilic será o argentino Guido Pella, número 82 do mundo, que eliminou o australiano Jason Kubler por 3 sets a 1. Cilic e Pella se enfrentaram apenas uma vez no circuito, no US Open de 2015, com vitória do croata em 3 sets.