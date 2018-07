Cibulkova domina e elimina Konta na segunda rodada de Wimbledon

Johanna Konta, número um da Grã-Bretanha, foi derrotada em sets diretos na segunda rodada nesta quinta-feira (5) com uma impressionante performance da eslovaca #33 Dominika Cibulkova. A britânica, de volta à quadra central após um ano de sua derrota para Venus Williams nas semifinais ano passado em Wimbledon, sucumbiu a um melhor jogo de Cibulkova, por 6/3 e 6/4, em 79 minutos.

Número 24 do ranking, a australiana naturalizada britânica não teve reação a superioridade imposta pela maior consistência precisão da eslovaca, duas vezes quadrifinalista e ranqueada apenas nove postos abaixo.



Se formos analisar, era uma chave dura logo em um estágio inicial. Cibulkova seria cabeça de chave se não tivesse a controvérsia com a sete vezes campeã Serena Williams após o seu retorno após sua gravidez do ano passado.

Logo de início, uma Cibulkova mais aguerrida e mais atenta aproveitou as chances dadas pela britânica na primeira parcial, tomou a iniciativa, quebrou o serviço de Konta e estabeleceu uma liderança de 4/2. Mesmo salvando pontos na rede, a eslovaca, alerta e com um preparo

físico de dar inveja, retrucava com suas contra-curtas e lobs precisos. Assim, logo fechou o primeiro set com parcial de 6/3 em 34 minutos, perdendo apenas seis pontos no total em seu saque.

Konta estava em apuros de novo na segunda parcial quando uma ferrenha Cibulkova, continuava a punir a britânica com winners de ambos os lados, quebrando o serviço da rival para liderar em 2/1 o set. Era praticamente uma hora de jogo, quando a britânica conseguiu seu primeiro break na partida, mas a chance de empatar o embate em 3/3 evaporou quando tentou chegar em mais uma curta perfeita da eslovaca.



Com uma atitude aguerrida e querendo sobreviver no jogo, a número um britânica salvou quatro match points no seu saque quando estava 3/5 antes da eslovaca fechara partida.

Cibulkova vai encontrar na próxima rodada a belga #15 Elise Mertens, que venceu a americana Sachia Vickery por 6/1 e 6/3.