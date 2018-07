Paire entretém, mas Del Potro vence para chegar às oitavas de Wimbledon depois de três anos

Juan Martín Del Potro avançou à segunda semana do torneio de Wimbledon pela primeira vez desde 2013 com uma vitória sobre o talentoso francês #47 Benoit Paire. O argentino, quinto cabeça de chave, venceu com parciais de 6/4, 7/6(4) e 6/3, em 2h28.

Paire discutindo repetidamente com o árbitro brasileiro Carlos Bernardes durante os segundo e terceiro sets. É a quarta vez que Del Potro, apelidado de 'Torre de Tandil', chega à quarta rodada mas primeira vez após suas três cirurgias nos pulsos que o tiraram do circuito por dois anos.

Em uma partida complicada, Del Potro teve o seu serviço quebrado em todos os sets disputados, mas conseguiu superar esse problema vencendo o embate em duas horas e vinte e quatro minutos na Court 2 do All England Club.

Del Potro parecia perder o foco com tantas reclamações de Paire, especialmente no terceiro set, quando o francês insistia em discordar do árbitro de cadeira brasileiro Carlos Bernardes. O francês parecia inicialmente irritado com o árbitro de cadeira quando não exerceu o overrule com uma chamada de bola fora cantada pelo juiz de linha, mesmo depois dele pedir um desafio e o hawk-eye confirmar a marcação da bola fora.

Mesmo contrariado, Paire continuou discutindo com Bernardes e bateu sua raquete com violência na cadeira após perder o segundo set, o que acabou resultando em uma advertência e uma violação de conduta para o francês. Para piorar no terceiro e decisivo set, um espectador teve que ser atendido depois passar mal devido às altas temperaturas na capital britânica, mas isso não abalou Del Potro conseguiu garantir a vitória

Na próxima rodada, ele enfrentará outro francês, o #53 Gilles Simon, que venceu o australiano Matthew Ebden por três sets a um com parciais de 6/1, 6/7, 6/3 e 7/6, em quase três horas de jogo.