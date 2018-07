Sasnovich despacha Gavrilova e continua campanha em Wimbledon

Pela segunda vez na temporada e também na carreira, a #50 Aliaksandra Sasnovich vence duas top 30 em apenas um torneio. Após derrubar a favorita Petra Kvitova na estreia, a bielorrussa venceu, neste sábado (7), a #25 Daria Gavrilova em apenas 1h17, por dois sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 pela terceira rodada de Wimbledon.

Os números gerais da partida expressaram duas tenistas em um baixo nível, causando muitos erros e poucos acertos. No fim das contas, a quantidade inferior de erros foi o que garantiu a vitória para Sasnovich. Gavrilova cometeu 27 erros e conseguiu apenas sete winners, números trágicos para quem entrou como favorita em quadra, enquanto Sasnovich marcou 13 bolas vencedoras e cometeu 26 erros não forçados.

No saque, foi onde houve a disparidade do placar final: a australiana fez dois aces e 10 duplas faltas, com apenas 54% de primeiro saque. A bielorrussa, por outro lado, não conseguiu aces, mas fez apenas três duplas faltas e jogou com 75% de primeiro serviço.

A partida foi marcada por momentos muito ruins de Daria Gavrilova com alguns poucos momentos 'normais' da australiana. No primeiro set, Sasnovich abriu 3/1, mas perdeu a quebra, vendo a partida empatar em 3/3. Logo após, ela venceu os três próximos games e fechou em 6/3.

No segundo set, aconteceu algo bem semelhante: Sasnovich quebrou em seu primeiro game de devolução, e Gavrilova recuperou a quebra logo em seguida. Assim, a bielorrussa venceu os cinco games seguintes e venceu o set em 6/1, avançando às oitavas.

Na quarta rodada de Wimbledon, Aliaksandra Sasnovich terá como adversária a letã #12 Jelena Ostapenko, que venceu a russa Vitalia Diatchenko em 1h05 de partida, com direito a pneu. As duas se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional, em partida que ocorreu justamente em Wimbledon, em 2017. A letã venceu por dois sets a um na ocasião.