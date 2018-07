Kiki Bertens supera Karolina Pliskova e elimina última top 10 seed em Wimbledon

As favoritas continuam caindo em Wimbledon. Nesta segunda-feira (9), a Manic Monday em Londres, após um dia de folga para cuidados com a grama, a #20 Kiki Bertens eliminou a #7 Karolina Pliskova para alcançar pela primeira vez as quartas de final em Londres. A holandesa venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6(1), em 1h41.

Pliskova era a última tenista restante das 10 melhores cabeças de chave do torneio. A melhor ranqueada que ainda continua viva é a seed #11 e número 10 do ranking, Angelique Kerber. Bertens nunca tinha vencido uma tenista top 10 fora do saibro, e agora já eliminou duas ex-número um em Wimbledon 2018 - antes havia passado por Venus Williams.

Apesar de ter melhores resultados na carreira na grama, Pliskova se mostrou incomodada durante toda a partida com a variação do jogo da rival e com a necessidade de se movimentar. Além disso, o saque, sua arma principal, estava descalibrado - teve 46% de primeiro saques colocados em jogo em um primeiro set de mais erros que acertos de ambos os lados.

Pliskova fez sua melhor campanha em Wimbledon na carreira, mas caiu no R4 (Foto: Divulgação/WTA/Getty Images)

Mesmo cometendo mais erros não-forçados - 11 a nove - e tendo menos winners - seis a 12 -, Bertens aproveitou melhor suas chances. Conseguiu quatro quebras de saque em cinco break points, enquanto a tcheca só aproveitou 1/5. A holandesa venceu os últimos seis pontos do primeiro set e fechou em 6/3, em 38 minutos.

Na segunda parcial, Bertens salvou break points logo no game inicial e conseguiu uma quebra no seguinte para se colocar no comando do jogo e chegou a sacar com 4/2 de vantagem, mas foi quebrada e Pliskova se recolocou no jogo. Sacando melhor, a tcheca conseguiu confirmar seus serviço daí para frente e o set foi para o tie break. Aí, porém, a holandesa retomou um grande nível, chegou a abrir 5-0 e fechou em 7-1, em 1h03, garantindo a passagem às quartas de final.

Na próxima rodada, Bertens enfrentará a vencedora do confronto entre a #13 Julia Goerges e a #55 Donna Vekic.