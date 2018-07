De virada, Serena Williams bate Giorgi e avança às semifinais em Wimbledon

A estadunidense #181 Serena Williams está nas semifinais de Wimbledon. De virada, a ex-número 1 e cabeça de chave número 25 do mundo bateu a italiana #52 Camila Giorgi por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 1h44 de partida. Com o resultado, Serena segue viva na busca pelo seu oitavo título na grama sagrada do All England Club.

Além disso, ela atingiu seu melhor desempenho desde a volta às quadras após se tornar mãe. Serena já garantiu um salto enorme no ranking da WTA. Atual número 181 do mundo, a tenista ganhará 80 posições, podendo até voltar ao top 20 caso seja campeã.

O jogo começou com a italiana mostrando que estava focada em vencer a rival. Se impondo e buscando ser agressiva antes da norte-americana, Giorgi desferia ótimos golpes de fundo e dominava a partida. Quebrou o saque de Serena e abriu 4/2. Porém, logo no game seguinte, a heptacampeã de Wimbledon deixou escapar três chances de quebrar o saque da italiana, o que acabou custando o primeiro set. Camila fechou em 6/3 e saiu na frente.

A segunda parcial continuou equilibradíssima. Serena conseguiu entrar no jogo e com ótimos saques passou a gerar um maior desconforto para a adversária. Giorgi continuou com bolas agressivas e manteve seu ótimo nível de tênis. A norte-americana conseguiu uma quebra que foi decisiva. Lutando muito e resistindo às tentativas de reação da italiana, Serena fechou em 6/3.

O terceiro e decisivo set foi decidido em detalhes. Sacando muito bem e colecionando aces, Serena não era ameaçada em momento nenhum. Passou a pressionar o serviço de Giorgi, que acabou sucumbindo e foi quebrada. Servindo para o jogo, a norte-americana contou com um erro na rede da adversária para fechar em 6/4 e vencer a partida.

Serena enfrenta nas semifinais a alemã #13 Julia Goerges, que venceu, também de virada, a holandesa #20 Kiki Bertens, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1.