Siniakova/Krejcikova batem Melichar/Peschke e conquistam segundo Slam como dupla

A dupla tcheca formada por Katerina Sinakova e Barbora Krejcikova conquistaram no último mês o título de campeãs em Roland Garros e voltaram a mostrar ótimo jogo neste Sábado ao conquistar o título de campeã em Wimbledon. As tchecas venceram a já experiente dupla Melichar/Peschke pelas parciais de 6/4 4/6 6/0 em partida que, espantosamente, foi mais longa que a final feminina no simples: 1h32.

Siniakova certamente está feliz com o título, mas Krejcikova tem um motivo especial para comemorar: sua ex coach Jana Novotna (falecida em Novembro de 2017), venceu o título de Wimbledon exatamente 20 anos atrás.

Após vencer Roland Garros, a dupla tcheca jogou apenar um torneio, Birmingham, onde perderam na semi-final para as cabeças de chave #1 Mladenovic/Babos. Com o resultado em Birmingham, a dupla tcheca chegou em Wimbledon com dúvidas sobre o bom desempenho. As amigas certamente souberam lidar bem com a derrota no torneio anterior e chegaram em Wimbledon focadas, prontas para levantar mais um troféu. Krejcikova não jogou no simples, mas Siniakova jogou e sofreu com sua agenda dupla, devido aos atrasos causados pela chuva. Os problemas foram resolvidos e a dupla mostrou que o primeiro Slam não foi apenas golpe de sorte.

A dupla tcheca começou a partida bem, quebraram logo no terceiro game. Foram quebradas logo em seguida e o jogo seguiu em ritmo apertado até o sétimo game da primeira parcial, onde Siniakova/Krejcikova conseguiram mais uma quebra. Aproveitaram a vantagem e depois de três games confirmaram a primeira parcial em seu favor: 6/4, em 30 minutos.

No segundo set, as tchecas começaram atrás. Sofreram uma quebra logo no segundo game, que acabou virando desvantagem de 0/3. As tchecas chegaram a empatar tudo alguns games depois, mas, quando serviam para se manter na parcial, foram quebradas novamente: 4/6, em 36 minutos.

Melichar/Peschke fizeram ótima campanha na grama inglesa (Foto:Matthew Stockman/Getty Images)

O terceiro e último set correu da forma perfeita para as tchecas. Quebraram logo no game inicial, salvaram break points, confirmaram seu serviço e logo quebram novamente: 3/0. Depois da segunda quebra, serviram com eficiência e não enfrentaram mais qualquer break point. Quebraram novamente e serviram para o segundo título de major: pneu, em 26 minutos. As duplas empataram no quesito winners/erros: quatro e seis, respectivamente. O que ajudou na vitória das tchecas foi a boa devolução (11% a mais que a dupla adversária).

A dupla tcheca será na próxima segunda (16) a primeira dupla na Posche: Race to Singapure. Um motivo a mais para comemorar antes de começar a temporada de piso rápido.