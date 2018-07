Martic derruba Buzarnescu em Bucareste e volta à uma decisão após seis anos

Neste sábado (21) em Bucareste, a #60 Petra Martic conseguiu alcançar sua segunda final de torneios WTA na carreira ao derrotar a tenista da casa, Mihaela Buzarnescu, cabeça de chave número dois no torneio, por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/4.

Com a vitória, Martic avançou para as finais do WTA International de Bucareste e tenta repetir as suas boas atuações no ano para ser campeã em solo romeno no circuito. A croata de 27 anos volta a uma final de WTA pela primeira vez desde 2012, quando perdeu sua única decisão até hoje para Su-Wei Hsieh, em Kuala Lumpur, e agora vai em busca de seu primeiro título na carreira

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o quarto game da partida, quando a croata quebrou o saque da protegida de Buzarnescu. Mais focada, Maric aproveitou para trocar bolas mais relaxada usando a vantagem obtida para mais ser objetiva nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Demonstrando mais confiança, Petra Martic manteve a sua estratégia de trocar bolas mais potentes, anguladas e longas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do sua adversária romena. A croata buscou a quebra no sexto game da parcial e fechasse o set final em 6/4, fechando assim a partida em dois sets a zero, com 76 pontos ganhos de 141 disputados.

Na final, Martic terá um duelo complicado diante da tenista cabeça número um do torneio, a letã #22 Anastasija Sevastova. A cabeça de chave número um avançou às semifinais após apenas um set, que venceu por 6/1, devido ao abandono da #90 Polona Hercog.