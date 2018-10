Kvitova vence jogo duro contra Mertens e segue às semis em Cincinnati

Tenista com mais títulos no ano, a #6 Petra Kvitova continua na luta por sua sexta conquista em 2018. Nesta sexta-feira (17), a tcheca venceu um duro teste contra a #14 Elise Mertens, em jogo válido pelas quartas de final do Premier 5 de Cincinnati. Kvitova fechou a partida em 2h34, vencendo por dois sets a um, parciais de 5/7, 7/5 e 6/3.

O primeiro set foi uma grande montanha russa. Kvitova começou com a partida sob controle, quebrando Mertens duas vezes e abrindo 5/0 logo no início. Porém, a belga forçou-se a ser mais agressiva e conseguiu reverter a ordem no jogo, vencendo ela própria cinco games seguidos para empatar em 5/5. Ela teve dois break points no 11º game para sacar para o jogo, mas a tcheca finalmente voltou a confirmar seu saque, fazendo 6/5. Na sequência, em mais um longo game, Kvitova aproveitou seu terceiro break point e fechou a parcial: 7/5, em 56 minutos.

Melhorando no serviço, principalmente no segundo saque - subir o aproveitamento de 25% para 47% de pontos ganhos -, Mertens começou o segundo set quebrando Kvitova uma vez e fazendo 3/0. Apesar dessa estatística, a tcheca conseguiu quebrar a rival duas vezes, ambas de zero, e o set chegou ao 11º game empatado. Aí, a belga subiu o nível, passou a errar menos. Quebrou a tcheca e, sacando em 6/5, fechou a parcial vencendo seis pontos seguidos, garantindo o 7/5, em 53 minutos.

Mertens começou o set decisivo mantendo o ritmo da parcial anterior, e abrindo logo 2/0. A partir daí, Kvitova voltou ao comando do jogo, vencendo quatro games seguidos e virando para 4/2. Porém, no game seguinte, a tcheca voltou a ser quebrada, batendo uma dupla falta no break point.

No game seguinte, sacando em 3/4, Mertens conseguiu salvar dois break points após sair perdendo de 15-40, mas Kvitova conseguiu aproveitar sua terceira oportunidade para ter o privilégio de sacar para o jogo. Nessa condição, a tcheca também teve seu saque ameaçado, mas salvou o bp e fechou com uma vitória sofrida no primeiro encontro entre as tenistas. O último set, vencido por 6/3, durou 44 minutos.

Nas semifinais do Western & Southern Open, Kvitova vai enfrentar a #17 Kiki Bertens pelo segundo torneio seguido, e pela terceira vez no ano. Em Montreal, na semana passada, Bertens derrubou a tcheca nas oitavas de final. Meses atrás, na final do Premier Mandatory de Madrid, Kvitova venceu a rival na grande final. A holandesa passou nas quartas de final em Cincinnati pela #7 Elina Svitolina, com parciais de 6/4 e 6/3.