Bertens vence Kvitova pela segunda vez em duas semanas e vai à decisão em Cincinnati

Pela nona vez consecutiva, Kiki Bertens sai triunfante contra uma top 10. Neste sábado (18), a holandesa ganhou da #6 Petra Kvitova por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2 em 1h54 de partida válida pelas semifinais do WTA Premier 5 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Foi a segunda vitória de Bertens contra a tcheca em duas semanas, já que havia eliminado a rival nas oitavas de Montreal há nove dias.

Na partida, a holandesa se mostrou mais sólida frente aos inúmeros erros de Kvitova, que conseguiu apenas 26 winners em meio a 48 erros não-forçados, enquanto Bertens fez 23 bolas vencedoras e somente 21 erros não-forçados. No serviço, a tcheca também não conseguiu impôr seu jogo de forma satisfatória. Foram oito duplas faltas e um ace, enquanto sua oponente marcou dez aces e sete duplas faltas.

No ranking, Bertens volta a alcançar o melhor ranking da carreira, #15, posto que havia alcançado em maio. Caso conquiste o título, avançará mais duas posições e chegará a #13, enquanto Kvitova ganhará uma única posição e entrará no top 5 da WTA. Na corrida para Singapura, Kvitova consegue chegar a #3, e Bertens entra no grupo das oito qualificadas, estando em #8, ultrapassando Kasatkina.

Em entrevista após a partida, Bertens destacou que estava se sentindo muito feliz com o resultado, e que planeja jogar tranquila nas finais, independente de sua adversária. Quando perguntada sobre o que mudou para que sua temporada fosse tão positiva, ela ressaltou a preparação física e a mudança nas táticas, afirmando que passou a ser mais agressiva, principalmente na quadra dura.

